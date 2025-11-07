Usa. Starbucks, i baristi hanno deciso: è sciopero nelle festività

Lo avevamo anticipato una settimana fa circa ma adesso lo sciopero dei lavoratori di Starbucks ipotizzato durante le festività (leggi notizia EFA News) è nero su bianco. Lo comunica Starbucks Workers United, il sindacato americano che rappresenta oltre 12.000 lavoratori della catena di caffetterie nata a Seattle, che ha chiuso le votazioni per decidere il si o il no all'astensione dal lavoro.

Ebbene, il sindacato comunica in una nota ufficiale che "i baristi sindacalizzati hanno autorizzato uno sciopero a tempo indeterminato contro le pratiche lavorative sleali con il 92% dei voti a favore, in vista delle festività natalizie". Il voto, spiega la nota, "arriva dopo sei mesi in cui Starbucks ha rifiutato di presentare nuove proposte per soddisfare le richieste dei lavoratori relative a un miglior organico, salari più alti e la risoluzione di centinaia di accuse di pratiche lavorative sleali".

Secondo la nota del sindacato, "i baristi sindacalizzati sono pronti a trasformare il Red Cup Day di Starbucks in una ribellione se Starbucks non riuscirà a finalizzare un contratto equo entro il 13 novembre. Gli scioperi potrebbero interessare più di 25 città come primo passo, e i baristi sono pronti a intensificare le azioni se non vedranno nuove proposte e progressi sostanziali verso la finalizzazione di un contratto che affronti la questione della retribuzione, dell'orario di lavoro e del personale, nonché la risoluzione di centinaia di accuse di pratiche lavorative sleali".

Le testimonianze del sindacato

“La nostra lotta mira a rendere i posti di lavoro presso Starbucks i migliori nel settore della vendita al dettaglio: al momento, sono i migliori solo per il ceo Brian Niccol -ha affermato Jasmine Leli, barista presso Starbucks da tre anni e capogruppo dello sciopero di Buffalo, New York-. Sotto la guida di Niccol, le cose presso Starbucks sono solo peggiorate, ma un contratto sindacale equo e la risoluzione di centinaia di accuse di pratiche lavorative sleali sono essenziali per il risanamento dell'azienda".

"Troppi di noi -prosegue la sindacalista- dipendono dallo Snap o dal Medicaid solo per sopravvivere, e la maggior parte dei baristi non guadagna ancora un salario dignitoso. Nella maggior parte degli Stati, la retribuzione iniziale è di soli 15,25 dollari l'ora, e anche in questo caso non otteniamo le 20 ore settimanali necessarie per avere diritto ai benefici".

Ricordiamo che lo Snap, Supplemental nutrition assistance program, più comunemente noto come Food Stamp Program, è un programma federale di assistenza che fornisce aiuto e sostegno nell’acquisto di generi alimentari ai nuclei famigliari al di sotto della soglia di povertà o del tutto prive di reddito e residenti negli Stati Uniti. Il Medicaid, programma federale sanitario degli Stati Uniti d'America che provvede a fornire aiuti agli individui e alle famiglie con basso reddito salariale.

Aggiunge Michelle Eisen, portavoce di Starbucks Workers United e barista con 15 anni di esperienza: "i baristi sindacalizzati fanno sul serio e sono pronti a fare tutto il necessario per ottenere un contratto equo e porre fine alle pratiche lavorative ingiuste di Starbucks. Vogliamo che Starbucks abbia successo, ma per risollevare le sorti dell'azienda e riconquistare i clienti occorre innanzitutto ascoltare e sostenere i baristi, che sono i responsabili dell'esperienza Starbucks. Se Starbucks continua a opporre resistenza, dovrà aspettarsi un arresto della propria attività. La palla è nel campo di Starbucks".

"Violazioni storiche"

Il comunicato, facendo riferimento a "violazioni storiche del diritto del lavoro", riporta che "il mancato ascolto e sostegno dei propri baristi da parte di Starbucks li sta spingendo a intraprendere azioni drastiche, che potrebbero includere uno sciopero contro le pratiche lavorative sleali. Starbucks è il più grande violatore del diritto del lavoro nella storia moderna: i giudici amministrativi e il National Labor Relations Board hanno riscontrato che Starbucks ha commesso più di 500 violazioni del diritto del lavoro".

"Ad oggi -prosegue la nota- "Workers United ha presentato più di 1.000 denunce per pratiche lavorative illegali (ULP), di cui oltre 125 dal gennaio 2025. Rimangono più di 700 accuse irrisolte, tra cui una serie di ULP nazionali relative a negoziazioni in malafede e modifiche unilaterali delle politiche, e ULP specifiche relative a licenziamenti e provvedimenti disciplinari di ritorsione".

"Problemi per Starbucks"

Un'altra sezione del comunicato, intitolata "problemi in vista per Starbucks mentre i baristi sindacalizzati intensificano le loro richieste", riporta che "Workers United e Starbucks non sono attualmente impegnati in trattative contrattuali, poiché Starbucks ha rifiutato di presentare nuove proposte che rispondano alle richieste dei baristi sindacalizzati. Nell'aprile 2025, i delegati sindacali eletti hanno respinto a stragrande maggioranza l'insufficiente offerta contrattuale di Starbucks, che non prevedeva miglioramenti salariali o previdenziali nel primo anno di contratto e non presentava proposte per affrontare la cronica carenza di personale".

La presidente di Workers United, Lynne Fox, prosegue la nota, "ha recentemente scritto un articolo in cui illustra cosa rischia Starbucks se non riuscirà a stipulare un contratto equo con i baristi di Starbucks Workers United prima delle festività natalizie. La stessa settimana, oltre 45 importanti organizzazioni che rappresentano più di 85 milioni di persone hanno inviato una lettera di richiesta al ceo di Starbucks, Brian Niccol, esortando Starbucks a finalizzare un contratto equo e impegnandosi a non attraversare i picchetti se i baristi saranno costretti a scioperare".

"Gli investitori e gli analisti -aggiunge il comunicato del sindacato- continuano a nutrire preoccupazioni per l'andamento degli affari di Starbucks a più di un anno dall'inizio del mandato di Niccol. Il controllore di New York City Brad Lander, PIRC, SHARE e Trillium Asset Management hanno inviato una lettera al consiglio di amministrazione di Starbucks in ottobre 'esprimendo preoccupazione per lo stallo delle trattative tra l'azienda e i dipendenti sindacalizzati rappresentati da Starbucks Workers United (SBWU) e sollecitando Starbucks a riprendere le trattative con SBWU e a raggiungere rapidamente un primo contratto'".

"Anche il SOC Investment Group -prosegue la nota- ha recentemente scritto al consiglio di amministrazione lanciando l'allarme sulle scarse prestazioni dell'azienda, mentre i principali investitori istituzionali europei hanno presentato reclami formali all'OCSE in merito al mancato rispetto da parte di Starbucks degli standard internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori e tutela dei consumatori".

"La stipula di un contratto sindacale equo -spiega il comunicato- costerebbe a Starbucks meno di una giornata media di vendite e meno dei quasi 98 milioni di dollari di compenso del ceo di Starbucks Brian Niccol per soli quattro mesi di lavoro nel 2024, che rappresenta il più grande divario salariale tra CEO e lavoratori nel Paese".

"Per oltre sei mesi -concludono i sindacalisti nella nota ufficiale-, Starbucks ha ostacolato i baristi sindacalizzati rifiutandosi di presentare nuove proposte per rispondere alle loro richieste fondamentali: