Lotta dura senza... tazzina

Come avevano promesso qualche giorno fa (leggi notizia EFA News) i baristi di Starbucks aderenti al sindacato Starbucks workers' united stanno intensificando lo sciopero indetto il 20 novembre attuato con la motivazione del rifiuto dell'azienda, chge dura da sei mesi, a "presentare nuove proposte per soddisfare le richieste dei lavoratori relative a un miglior organico, salari più alti e la risoluzione...