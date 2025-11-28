Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Lotta dura senza... tazzina
Prosegue anche nel Black Friday lo sciopero dei baristi di Starbucks
Come avevano promesso qualche giorno fa (leggi notizia EFA News) i baristi di Starbucks aderenti al sindacato Starbucks workers' united stanno intensificando lo sciopero indetto il 20 novembre attuato con la motivazione del rifiuto dell'azienda, chge dura da sei mesi, a "presentare nuove proposte per soddisfare le richieste dei lavoratori relative a un miglior organico, salari più alti e la risoluzione...
fc - 55733
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency