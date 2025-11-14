Equita incrementa il giudizio su Ieg

Equita ha incrementato a 11,30 euro per azione (+13%) il target price su Italian Exhibition Group (IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali. Gli analisti confermano la raccomandazione "Buy": a fare da traino al giudizio positivo sono i risultati del terzo trimestre 2025 superiori alle attese, la guidance 2025 migliorata e le buone indicazioni sulla partenza d’anno (leggi notizia EFA News) appena pubblicati.

In conference call il management ha indicato che il miglioramento della guidance è frutto di un mix più favorevole, con una "solida crescita" dei servizi digitali) e da una maggiore leva operativa (+volumi).

Il management ha anche fornito iniziali indicazioni positive sul primo trimestre 2026, considerato il trimestre più importante dell’anno, con le vendite che sono già pari al 76% del target (l’anno scorso il dato era leggermente più basso).

A fornire altri spunti di interesse per il nuovo giudizio degli analisti ha contribuito il nuovo Business Plan al 2030 che verrà presentato a febbraio, ma anche il piano di investimenti nei quartieri fieristici di Vicenza e Rimini che prosegue in linea con le attese. VicenzaOro di settembre 2026 sarà la prima edizione con piena disponibilità della nuova struttura.

"Il momentum operativo rimane favorevole e continuiamo a pensare che il management stia facendo un ottimo lavoro con un solido track-record di revisione a rialzo delle guidance negli ultimi anni - si legge nella ricerca - Le attuali valutazioni (PE adj. medio 2026-27E = ca. 8x; EV/ebitda medio = 4x) non sono giustificate e offrono un interessante entry point nella storia. Il prossimo catalyst significativo è il nuovo business plan ad inizio anno".