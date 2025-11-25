Ieg, Intermonte alza target price ed è "outperform"

Fanno ancora da traino a Ieg, Italian exhibition group Intermonte i risultati dei primi nove mesi del 2025 e, soprattutto, quelli del terzo trimestre presentati dieci giorni fa (leggi notizia EFA News). Intermonte, infatti, ha incrementato a 11,50 euro per azione dai precedenti 10,50 euro il target price su quello che è considerato uno dei principali operatori in Italia e a livello europeo nel settore fieristico e dei congressi su Euronext Milan. Gli analisti hanno anche confermato la raccomandazione "Outperform".

Da Intermonte hanno messo in evidenza i risultati positivi per il terzo trimestre 2025, con ricavi pari a 41,5 milioni di euro, in linea con le attese, e una redditività superiore alle previsioni grazie a un ebitda adjusted di 5,9 milioni e a un margine del 14,3%. Il trimestre, come ha confermato la società, ha risentito dell’assenza delle fiere biennali Tecna e Fesqua, mentre eventi come VicenzaOro e Sigep Asia hanno registrato performance robuste.

Intermonte ha sottolineato la decisione di IEG di migliorare la guidance 2025: confermato il target ricavi 260-262 milioni, ora attesi nella parte alta del range, ed elevata la stima sull’ebitda a 69-71 milioni, rispetto ai precedenti 66-68 milioni. La posizione finanziaria netta è risultata migliore delle attese (108 milioni contro 112 stimati) grazie al contenimento del capitale circolante.

IEG presenterà l’aggiornamento del piano strategico 2025-2030 a febbraio 2026, con possibili benefici attesi da espansione del polo fieristico di Rimini, M&A più intenso e progressi nel percorso di digitalizzazione.