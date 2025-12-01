It does not receive public funding
NewPrinces-Carrefour Italia: è fatta

Per la Commissione UE l'acquisizione è regolare sul piano della concorrenza

La Commissione Europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Carrefour Italia S.p.A. da parte di NewPrinces S.p.A. (leggi notizia EFA News). L'operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di prodotti alimentari attraverso la distribuzione al dettaglio.

Alla luce delle conclusioni della Commissione, l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della normale procedura di riesame delle concentrazioni.

