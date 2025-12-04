“Modena Balsamic Genius”: cortometraggio premiato a Parigi

Ancora un riconoscimento per il cortometraggio “Modena Balsamic Genius” che racconta l’Aceto Balsamico di Modena Igp con una nuova proposta narrativa, emozionale e visiva. Il cortometraggio, realizzato dal regista Carlo Guttadauro sui testi originali del direttore del Consorzio Federico Desimoni, rappresenta un viaggio poetico nell’anima di Modena, dove l’Aceto Balsamico diventa metafora di un territorio vivo, dinamico e culturale e testimone di una storia secolare che, pur essendo iniziata da oltre un millennio, ha trovato un punto di focalizzazione e di svolta in una data paradigmatica, il 1747, momento in cui a Modena si è realizzata una cosa unica al mondo: “l’aceto diventa Balsamico”.

Modena Balsamic Genius racconta l’incontro alchemico tra fattori naturali, umani, culturali e sociali verificatosi nei secoli nel territorio modenese che ha portato alla nascita di una tradizione e di un prodotto unici e saldamente radicati nel genius loci di questa terra. Per raccontare questo “genio” e le caratteristiche dell’Aceto Balsamico di Modena, il film utilizza un linguaggio corporeo che vede protagonisti la danza, il movimento e forza di espansione. Immagini capaci di trasmettere energia e flessibilità, decisione e leggerezza, sono utilizzate per parlare della capacità unica del “Balsamico” di adattarsi a infinite modalità d’uso e creare possibilità di abbinamenti inusuali e innovative. Ne emerge l’identità poliedrica di un prodotto prezioso e popolare, nato per aumentare il gusto e amplificare il piacere.Lo sfondo di questa danza sono le acetaie, le campagne ei luoghi simbolo della città di Modena a sottolineare la vera radice di questo prodotto e l’indissolubile legame tra il “Balsamico” e “Modena”.Il cortometraggio si conclude con un messaggio chiaro, un’affermazione lapidaria che non ha bisogno di commento: “Aceto Balsamico di Modena: unico, autentico, di Modena dal 1747".

Il cortometraggio è stato presentato al Paris Play Film Festival, rassegna cinematografica internazionale ispirata alla Nouvelle Vague, il movimento francese che ha rivoluzionato il cinema d’autore negli anni ’50 e ’60, rendendolo più libero, personale e profondamente espressivo. Giunto alla sua sessantaseiesima edizione, il festival celebra da dieci anni un cinema vivo e indipendente, proiettando le opere premiate in vari luoghi iconici della capitale francese, tra cui L’Épée de Bois, le Balzac, le Grand Rex, le Majestic, MK2 Nation, le Bretagne, il Café de Paris.

Un contesto culturale di grande prestigio, che rende questo riconoscimento particolarmente significativo per il Consorzio, per il territorio modenese e per il regista Carlo Guttadauro. La vittoria al Paris Play Film Festival si aggiunge a un percorso di riconoscimenti che, dopo la presentazione durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha già visto Modena Balsamic Genius ottenere il Premio Ad & Communication al Festival del Cinema di Parma e una speciale menzione al Merano Wine Festival.

Altro riconoscimento internazionale importante, di cui giunge notizia prorpio oggi, èe la menzione d’onore ricevuta nel contesto dell’Athens International Monthly Art Film Festival.

Un successo crescente che conferma la forza comunicativa del progetto e la sua capacità di raccontare l’Aceto Balsamico di Modena come patrimonio culturale, oltre che gastronomico.

Guarda il cortometraggio “Modena Balsamic Genius”: