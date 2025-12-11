Pellegrini, il Natale è ricco

Il 50% dei profitti del 2025 della Pellegrini spa andrà ai propri dipendenti. Lo sottolinea la stessa Valentina Pellegrini, presidente e amministratore delegato dell'azienda di famiglia: è lei che ha deciso di condividere con tutti i lavoratori la cifra come "riconoscimento economico straordinario che trova il proprio fondamento in una sola parola: gratitudine", come sottolinea il comunicato ufficiale.

“Se siamo qui oggi - ha spiegato la presidente - è perché nel 1965 un giovane grande uomo ha tracciato una strada. Ma anche perché, in questi 60 anni, molte donne e uomini quella strada hanno scelto di percorrerla al nostro fianco. Questo riconoscimento è stato pensato per tutti i dipendenti, in modo crescente, in funzione del numero di anni dedicati all’azienda, con il desiderio di trasmettere quel senso di riconoscenza che da sempre ha ispirato i valori della mia famiglia”.

Una decisione coerente con il posizionamento e la missione di Pellegrini: essere una Welfare Company, ovvero prendersi cura del benessere delle persone a partire dalle proprie risorse umane.

“Abbiamo superato il concetto di azienda che fornisce servizi - afferma Valentina Pellegrini - Adesso poniamo la massima attenzione al benessere e ci caratterizziamo come fornitori di welfare: pensiamo ad esempio alle 400.000 persone che mettiamo a tavola ogni giorno. Posso dire: siamo una Welfare Company”.

Per far questo è necessario mettere al centro ricerca e sviluppo e investire in ogni fase della catena del valore: dalla qualità e sostenibilità della filiera, ai processi, fino alle campagne di promozione di una corretta cultura del benessere. L’Accademia Pellegrini, spiega la nota, "s'impegna su questi temi in collaborazione con università e centri di ricerca italiani ed esteri".

Recentemente, per esempio, è stato avviato con la Fondazione Valter Longo uno studio scientifico con l’obiettivo di analizzare l’impatto del modello ristorazione Pellegrini sulla salute e la sana longevità dei nostri commensali. Tutto ciò, aggiunge la nota, "trova piena armonia e continuità anche con l’impegno sociale della nostra Fondazione Ernesto Pellegrini onlus, che quest’anno vede la nascita di un nuovo progetto di welfare solidale": si tratta di "Futuro Prossimo" che, in collaborazione con altri partner impegnati nel sociale, si pone l’obiettivo di intercettare non solo chi si trova in uno stato di povertà, ma anche di evitare che le persone possano cadervi.

“Purtroppo - spiega la presidente - le persone economicamente fragili sono in aumento e spesso sono donne. Per questo bisogna promuovere nuove reti di solidarietà, prevenire i disagi e far nascere un nuovo welfare pubblico-privato. 'Futuro Prossimo' diventa così il complemento naturale del nostro Ristorante Solidale Ruben, che in questi 11 anni ha accolto e sostenuto oltre 15mila famiglie, con le quali abbiamo condiviso non solo le cene al costo simbolico di un euro, ma anche storie e relazioni”.

Pellegrini, fondata nel 1965 dal Cavaliere del lavoro Ernesto Pellegrini, deceduto a 84 anni pochi mesi fa, a giugno di quest'anno, (leggi notizia EFA News) e oggi guidata da Valentina Pellegrini, presidente e amministratore delegato, è una realtà che si occupa di servizi dedicati ad aziende, enti scolastici, ospedali, rsa e altre istituzioni, sia in Italia che all’estero. Nel 2024 ha fatto registrare ricavi per oltre 1 miliardo di euro e può contare su 11mila dipendenti, distribuiti tra le sedi di Milano, Roma, Mendrisio (Svizzera) e i tanti appalti nel mondo.

Il business dell’azienda - le cui attività di ricerca, sviluppo e formazione sono coordinate dal centro di eccellenza rappresentato dall’Accademia Pellegrini - si basa su 5 attività: Ristorazione e Vending, Welfare solutions, Pulizia, Sanificazione e Servizi integrati, Forniture alimentari e Lavorazione delle carni fresche.

Quest’anno la Pellegrini celebra il sessantesimo anno di attività ed è partner del Giubileo per la gestione del network di accoglienza “Gli Amici del Pellegrino” (leggi notizia EFA News), oltreché della 24esima Esposizione internazionale di Triennale Milano dedicata al tema ‘Inequalities’: un progetto collettivo che attraverso mostre, installazioni, progetti speciali ed eventi si interroga sulle sfide globali legate alle differenze presenti in vari ambiti dell’esistenza: dalla provenienza geografica al genere, da quella del potere economico al tema dell’accessibilità al cibo e a un’aspettativa di vita lunga e in salute.

Dal 2014 l’azienda sostiene la Fondazione Ernesto Pellegrini onlus, la cui prima attività è stata la creazione e la gestione del ristorante solidale Ruben.