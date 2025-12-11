Guinness incrocia le braccia, Natale con gli scaffali vuoti

Gli scaffali vuoti potrebbero accogliere gli acquirenti alla ricerca di Guinness Zero questo Natale. Lo dice un comunicato del sindacato inglese Unite the Union dopo che i membri del sindacato "presso lo stabilimento Diageo di Belfast hanno votato a stragrande maggioranza per rifiutare un'offerta salariale inadeguata da parte della direzione e per intraprendere un'azione di sciopero".

"Circa 90 lavoratori - spiega il comunicato - inizieranno uno sciopero di otto giorni dalle 7 di domani venerdì 12 dicembre fino alle prime ore di sabato 19 dicembre. Uno sciopero di otto giorni era previsto per venerdì 5 dicembre, ma è stato sospeso dai rappresentanti dei lavoratori per consentire la valutazione della nuova offerta salariale presentata il giorno prima".

"Lo sciopero - aggiunge la nota - causerà la chiusura dello stabilimento, che è il più grande produttore mondiale di Guinness Zero. I lavoratori chiedono un accordo salariale che ponga fine al divario retributivo con lo stabilimento Diageo di Runcorn, in Inghilterra".

"All'inizio di quest'anno - prosegue la nota - Diageo ha registrato un utile netto di oltre 2,5 miliardi di dollari a livello globale e uno dei principali motori di questo successo è Guinness Zero, la birra analcolica più venduta nel Regno Unito".

Il segretario generale di Unite, Sharon Graham, ha dichiarato: “Diageo è una delle aziende produttrici di bevande più grandi e redditizie al mondo. Potrebbe permettersi di aumentare la retribuzione dei propri lavoratori, ma ha scelto di anteporre i profitti alle persone. Ora vedrà gli scaffali vuoti, poiché i nostri membri scenderanno in picchetto e chiuderanno le fabbriche. Deve riconoscere la determinazione di questa forza lavoro a ottenere una retribuzione equa e fare un'offerta salariale equa”.

Diageo ha dichiarato ad alcune fonti d stampa che non ci saranno interruzioni nella fornitura di Guinness e Guinness 0.0 durante il periodo natalizio. L'azienda ha affermato di avere piani di emergenza per gestire qualsiasi potenziale impatto sullo stabilimento di confezionamento delle lattine a Belfast.

Un portavoce di Diageo ha dichiarato: "Sebbene siamo delusi dall'esito della votazione su quella che riteniamo fosse un'offerta più che equa e ragionevole, rimaniamo impegnati in un dialogo costruttivo con il sindacato e i suoi rappresentanti per raggiungere una soluzione che sostenga la competitività a lungo termine dello stabilimento di confezionamento e gli interessi dei nostri dipendenti. Rispettiamo il diritto dei dipendenti di intraprendere azioni sindacali. Ribadiamo che non ci saranno interruzioni nella fornitura di Guinness o Guinness 0.0 durante il periodo natalizio".

Nonostante lo sciopero Diageo ieri 11 dicembre ha aperto le porte del suo attesissimo Guinness Open Gate Brewery a Londra, "segnando un nuovo audace capitolo per l'iconica birra scura e il ritorno della produzione di birra a Covent Garden". La nuova "microbirreria" da 5 mila mq costata 73 milioni di sterline sorge nel cuore della capitale britannica e trasforma l'Old Brewer's Yard, un sito dove si produceva birra già oltre 300 anni fa, in una destinazione moderna che celebra la birra artigianale, la gastronomia, il commercio al dettaglio e la comunità.