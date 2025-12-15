Bbq Expo e Butcher Show: Parma capitale della carne e dell'outdoor cooking

Barbecue di nuova generazione, rub e condimenti innovativi, soluzioni di design per vivere gli spazi esterni; e ancora macellerie modello, tecnologie professionali, packaging evoluto, formazione per giovani imprenditori e il racconto completo della filiera. Dall’11 al 14 aprile 2026, a Fiere di Parma, il barbecue e il mondo della carne in tutte le sue declinazioni, aperto al grande pubblico, ai professionisti e agli operatori del settore, trova casa in Bbq Expo e Butcher Show: il doppio appuntamento - frutto della nuova partnership tra Fiere di Parma e Area Fiera - dove cogliere le nuove tendenze e tutte le novità di uno dei più importanti comparti dell’industria italiana.

Un comparto che, secondo gli ultimi dati di Assocarni, oggi mostra una forte capacità di adattamento: nel 2024 la filiera bovina italiana ha raggiunto 659 mila tonnellate di produzione (+6,3% sul 2023), generando un fatturato che supera i 13 miliardi di euro, mentre il grado di autoapprovvigionamento scende al 37%. Numeri che confermano la vitalità di un settore in evoluzione, che a Parma trova un nuovo spazio di confronto, visione e crescita.

“Bbq Expo, promosso da Fiere di Parma, rappresenta un’occasione importante per promuovere una cultura del consumo fondata su qualità, competenza e consapevolezza”, dichiara Serafino Cremonini, presidente di Assocarni. “La crescente diffusione del barbecue in Italia è un segnale positivo perché favorisce l’attenzione verso carni di qualità e valorizza il ruolo di una filiera moderna e trasparente. È positivo", ha concluso Cremonini, "che una fiera di questa portata possa mettere in evidenza le migliori produzioni e le competenze del settore, offrendo un quadro aggiornato delle tendenze e delle evoluzioni della filiera”.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni a Brescia, Bbq Expo approda a Parma, capitale gastronomica e sede naturale per una manifestazione che unisce tecnica, gusto, design e cultura outdoor. Il Padiglione 3 accoglierà un panorama completo dell’outdoor cooking: barbecue e smoker di nuova generazione, sistemi avanzati per la gestione del calore, accessori tecnici, combustibili innovativi, rub e spezie che anticipano i trend del gusto. La fiera conferma la sua attenzione all’outdoor, con soluzioni di design dedicate agli spazi esterni e un’offerta food & beverage pensata per restituire un’esperienza completa della cucina all’aperto.

Il racconto prende forma attraverso una programmazione che unisce formazione e spettacolo. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente è il grande Grill & Beer Village, cuore pulsante dell’area esterna: uno spazio dove il pubblico potrà assaggiare proposte alla griglia preparate al momento, sfizioso finger food, birre artigianali e una selezione di distillati di qualità. Qui la cucina diventa spettacolo vivo, con chef e pitmaster che cucinano davanti agli occhi dei visitatori, trasformando ogni assaggio in un racconto e ogni cottura in un momento di condivisione.

La Bbq Expo Master’s Challenge, gara ufficiale Kcbs valida per il ranking europeo Toy- Team of the Year 2026, attraversa la fiera insieme a showcooking, degustazioni e presentazioni di prodotto che punteggiano tutta la piattaforma espositiva.

