Bbq Expo e Butcher Show/2. Operatori protagonisti

Butcher Show riunisce realtà artigianali e industriali da tutta Italia — e sempre più spesso dall’estero — insieme alle principali rappresentanze istituzionali: Assocarni, Nazionale Macellai Italiani e Federcarni che animerà un’area eventi dedicata a formazione, dimostrazioni, workshop e degustazioni. Le regioni italiane porteranno prodotti identitari, tecniche di lavorazione, tagli tradizionali e cotture barbecue, componendo una geografia dinamica delle culture territoriali della carne. A confermare il ruolo strategico del comparto è la presenza del Gruppo Cremonini, player centrale della supply chain italiana.

“Federcarni", dichiara il presidente Maurizio Arosio, "partecipa al Butcher Show fedele alla propria tradizione nel creare vicinanza con i propri soci macellai. Portando a conoscenza dei macellai un mercato in continua evoluzione dove, le difficoltà vere e reali, aprono spazi a chi da imprenditore affronta la sfida di confrontarsi con i consumatori. Federcarni con la propria esperienza, che è esperienza di molti, offre la possibilità al confronto, alla conoscenza, alla condivisione di visioni aperte al futuro della professione. Capacità professionale è il vero elemento che distingue il macellaio competente, saper dire e saper fare creano l'imprenditore di successo. Questo nuovo spazio di Butcher Show offre un'occasione in più per capire quale strada è necessario intraprendere per essere futuro”.

“La risposta del settore al Butcher Show", afferma Mauro Grandi, amministratore delegato di Area Fiera, "è stata straordinaria: le principali aziende hanno aderito con entusiasmo e stiamo ricevendo numerose richieste di accredito da operatori qualificati della filiera carne. Un interesse così forte, già in questa fase, conferma la solidità della nostra visione e ci dimostra che il mercato riconosce in Butcher Show una piattaforma autorevole, innovativa e capace di valorizzare davvero un comparto strategico per l’Italia, creando nuove opportunità di incontro, formazione e sviluppo per tutti i professionisti coinvolti”.

“Il dovere di un polo fieristico leader nel Food & Beverage", aggiunge Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, "è quello di ampliare continuamente il perimetro delle filiere, anticipando le tendenze che stanno ridisegnando il mercato agroalimentare. Con Bbq Expo e Butcher Show non aggiungiamo semplicemente un nuovo salone al calendario: costruiamo una piattaforma baricentrica per il la cucina all’aperto che diventa un Manifesto per l’intera filiera della carne. Mettiamo in relazione produzione, attrezzature, cultura gastronomica, tecnologie e nuove modalità di consumo, includendo l’outdoor cooking, un segmento in crescita sia nel domestico sia nel professionale. La partnership siglata con Area Fiera si inserisce in un progetto più ampio, che comprende Cibus e Tuttofood, rafforza il nostro portafoglio e consolida il ruolo di Fiere di Parma come infrastruttura strategica per la promozione del Made in Italy Alimentare sui mercati internazionali”.

BBbq Expo e Butcher Show costruiscono un ecosistema unico, in cui barbecue, design, cultura gastronomica, professioni della carne e innovazione industriale dialogano in modo naturale. Per la prima volta questi due mondi trovano uno spazio condiviso, capace di parlare a pubblici diversi e di restituire una fotografia attuale delle trasformazioni del settore.

Per quattro giorni Parma diventa un osservatorio privilegiato: un luogo dove le imprese mostrano i loro investimenti, i professionisti si confrontano e il pubblico può capire come cambiano gusti, tecniche e modelli di consumo.

2/Fine