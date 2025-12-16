Do you want to access to this and other private contents?
Rumba delle nomine in casa Carrefour
L'acquisizione di NewPrinces porta alla riorganizzazione: l'ex ceo Italia Rabatel torna in Francia
Non è durata molto la "disoccupazione" di Cristophe Rabatel, ex amministratore delegato di Carrefour Italia dal 2020 (leggi notizia EFA News) fino al 2025 quando, a luglio scorso, la società francese dei supermercati è stata acquisita da NewPrinces di Angelo Mastrolia (leggi notizia EFA News). Rabatel, infatti, è stato appena nominato direttore degli ipermercati in Francia. Lo riporta il sito franc...
EFA News - European Food Agency
