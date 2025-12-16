Rumba delle nomine in casa Carrefour

Persone Carrefour, nuovo ceo per l'Italia

E' Christophe Rabatel, e proviene da Varsavia, dove era direttore esecutivo per la Polonia

