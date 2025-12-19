Do you want to access to this and other private contents?
La Commissione Ue dice sì alle nozze Vandemoortele-Delifrance
L'operazione che crea un gruppo di prodotti da forno da 2,4 miliardi
La Commissione Ue ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione di Délifrance da parte del gruppo Vandemoortele. L’approvazione dell'operazione annunciata a marzo scorso che dà vita a un gigante dei prodotti da forno da 2,4 miliardi di euro (leggi notizia EFA News) "è subordinata al pieno rispetto degli impegni assunti dalle aziende". L'indagine della...
