Antitrust, ok con misure correttive alle nozze tra Vandemoortele e Delifrance

A pochi gironi dall'ok dell'antitrust europeo che ha detto sì alle nozze multimiliardarie tra Vandemorortele e Delifrance, operazione che crea un gruppo di prodotti da forno da 2,4 miliardi (leggi notizia EFA News) arriva dall'Inghilterra una schiarita anche dall'omologa authority di Sua Maestà che, il 10 dicembre scorso, aveva stoppato l'intesa per la Gran Bretagna. Adesso la Cma, la Competition and...