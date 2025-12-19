Sigep 2026: Eurovo presenta concept immersivo

Tra gli ingredienti cardine del patrimonio culinario Italiano, l’uovo rappresenta tradizione, innovazione e qualità. Una consapevolezza che ha spinto Gruppo Eurovo a voler scoprire quale sia, secondo i professionisti della pasticceria, della gelateria e della ristorazione, il potenziale ancora inesplorato di questa materia prima, per consentire agli operatori stessi di valorizzare al meglio le loro performance e la loro creatività.

Da questo confronto, nasce “Molto più di un Uovo” - il concept che racchiude un percorso immersivo firmato da Gruppo Eurovo per Sigep World 2026, il salone internazionale dedicato a pasticceria, caffetteria, bakery e specializzato in tutto il mondo Fuori Casa, in programma a Riminifiera dal 16 al 20 gennaio 2026. Un vero e proprio dialogo in cui l’azienda si rivolge direttamente ai professionisti, condividendo con loro la cultura dell’uovo basata su oltre 70 anni di tradizione, innovazione e know-how, accompagnandoli in un percorso di conoscenza di questa materia prima, valorizzando le sue modalità di utilizzo in innumerevoli preparazioni.

A diffondere e condividere questa rinnovata cultura dell’uovo è il team tecnico professionale di Gruppo Eurovo, che attraverso un ricco palinsesto di demo mostreranno l’innovazione e il valore aggiunto che racchiudono i prodotti delle linee pensate per il Food Service non solo ai visitatori presenti alla fiera, ma a tutta la community di professionisti attraverso i propri profili Instagram, Facebook e LinkedIn. Protagonisti degli eventi in stand saranno ospiti eccezionali come il maestro pasticciere Gino Fabbri, brand ambassador di Eurovo Service, e i rappresentanti delle più alte associazioni di pasticceria a livello nazionale tra cui Apei - Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, Ampi - Accademia Maestri Pasticceri Italiani, Amlm – Accademia Maestri del Lievito Madre, l’Accademia di Pasticceria Aromacademy e la scuola di pasticceria Mag - Master Academy. A conferma del proprio impegno per la crescita professionale del settore, Gruppo Eurovo durante la manifestazione offrirà a sei studenti dell’Accademia di Cucina e Pasticceria Ifse - Italian Food Style Education la possibilità di collaborare con queste personalità d’eccellenza della Pasticceria Italiana.

Gruppo Eurovo porta in primo piano i prodotti pensati per i professionisti del settore, a partire dagli ovoprodotti della linea Élite Eurovo Service, marchio premium che propone una gamma completa – dal tuorlo, al misto, fino all’albume d’uovo – e apre la strada a ricettazioni tradizionali e innovative, garantendo sempre qualità in piena sicurezza. Tutto questo grazie anche a una filiera completamente integrata e a un impegno costante verso la sostenibilità, perché dietro ogni grande creazione c’è una scelta responsabile.

Protagonisti delle dimostrazioni in stand saranno anche i prodotti a valore aggiunto, come Tuorlo 33 di Eurovo Service: un’innovativa referenza con il 33% di zucchero, che migliora la viscosità e la capacità umettante degli impasti, oltre a offrire un importante vantaggio strategico grazie ai suoi 180 giorni di shelf life. Il know-how tecnologico di Gruppo Eurovo si esprime anche attraverso la linea Bakery Innovation, una gamma completa di semilavorati ideali per la realizzazione di creme, mousse, parfait e molte altre preparazioni. Soluzioni pensate per ottimizzare tempi di lavorazione e food cost, garantendo al tempo stesso standard qualitativi sempre elevati.

1/Segue