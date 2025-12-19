Eurovo/2. Dai panettoni ai liquori: tutta l'offerta in rassegna a Sigep

Tra i prodotti a valore aggiunto in rassegna allo stand Eurovo alla prossima edizione di Sigep World (leggi notizia EFA News), spicca anche Cuisine Royale, senza lattosio e pronto all’uso, assicura risultati costanti e una resa impeccabile in piatti come uova strapazzate, carbonara e appetizer creativi. Una risposta concreta e puntuale alle esigenze quotidiane del mondo Ho.Re.Ca. Completa la gamma la Bevanda Bongiorno, senza lattosio e a base di albume d’uovo, ricca di calcio e proteine; è leggera e versatile, ideale in ogni momento della giornata - da gustare fresca, come base per frappè, gelati o in una bevanda calda. Gruppo Eurovo accompagna gli operatori in un vero e proprio percorso formativo, sostenendoli nell’acquisire nuove conoscenze e abilità, capaci di portare il proprio lavoro quotidiano verso nuove vette di eccellenza.

La “cultural experience” si completa con il corner dedicato a Lolli, dove i professionisti potranno scoprire l’intera gamma di soluzioni pensate per la pasticceria: bagne alcoliche, aromi in pasta e topping, utili per esaltare aroma e garantire qualità in ogni preparazione professionale. A queste proposte si affiancano i liquori artigianali, dall’iconico Zabaglione – in versione classica e luxury con Rum invecchiato 15 anni – fino agli esclusivi Gin London Dry e Gin Speziato, per regalare nuove idee e ispirazioni a cocktail sempre originali e sorprendenti.

Ma il viaggio nel gusto non finisce qui: la gamma Lolli si arricchisce delle specialità dolciarie Limited Edition, autentiche icone della tradizione italiana reinterpretate con ingredienti d’eccellenza. Panettoni artigianali, impreziositi da creme liquorose allo Zabaglione, al Cioccolato o alla Sambuca, per trasformare ogni momento in un’esperienza sensoriale unica. Accanto ai grandi classici da ricorrenza, ci sono anche i babà artigianali, avvolti da bagne alcoliche al Rhum, al Limoncello o al Caffè, perfetti per chi ama concedersi un dessert raffinato. Completano la gamma i torroni farciti, i golosi Baci di Dama e i cioccolatini Cuneesi, tutti caratterizzati dall’inconfondibile tocco liquoroso Lolli, per un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. Ogni creazione è pensata per emozionare e conquistare i palati più esigenti, offrendo ai professionisti e agli appassionati un mondo di dolcezza e qualità, firmato Lolli.

“Diffondere la cultura alla base di una materia prima fondamentale come l’uovo è il cuore della nostra presenza a Sigep 2026. Vogliamo essere portavoce dell’innovazione, della sostenibilità, dello sviluppo tecnologico, condividendo conoscenze e abilità concrete, dall’uso corretto degli ovoprodotti ai vantaggi in sicurezza, efficienza e qualità. Continuiamo un percorso per accompagnare gli operatori verso una cultura d’uso d’eccellenza dell’uovo, mostrando in modo pratico ciò che possono ottenere ogni giorno valorizzando correttamente questa materia prima unica per apporto nutrizionale e resa nella preparazione di numerose ricette”, dichiara Federico Lionello, Direzione Commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo.

