It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Nexture ha comprato Sipral Padana

Il gruppo di Investindustrial acquisisce la società specializzata in ingredienti per il f&b

Nexture, gruppo globale specializzato nello sviluppo e nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità e di soluzioni a valore aggiunto, detenuto da una società d'investimento gestita in modo indipendente e affiliata a Investindustrial VII L.P., ha firmato un accordo per l'acquisizione di Sipral Padana,  gruppo italiano specializzato nella produzione di ingredienti semilavorati a valore ag...

Fc - 56316

EFA News - European Food Agency
Related
Similar