Nexture ha comprato Sipral Padana

Nexture, gruppo globale specializzato nello sviluppo e nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità e di soluzioni a valore aggiunto, detenuto da una società d'investimento gestita in modo indipendente e affiliata a Investindustrial VII L.P., ha firmato un accordo per l'acquisizione di Sipral Padana, gruppo italiano specializzato nella produzione di ingredienti semilavorati a valore ag...