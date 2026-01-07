UE-Mercosur: Italia avrebbe ottenuto le garanzie

Il governo italiano sarebbe pronto ad accogliere l'accordo UE-Mercosur, avendo ottenuto le opportune garanzie per i propri prodotti agroalimentari. A rivelarlo è Bloomberg, le cui indiscrezioni sarebbero state confermate dalle organizzazioni di settore. L'Italia avrebbe ricevuto rassicurazioni anche su possibili risorse aggiuntive dal bilancio UE.

"Il programma dovrebbe essere questo, credo sia solo questione di tempo. I nostri rappresentanti qui vorrebbero prendere ancora un po’ di tempo ma temporeggiare ancora al Coreper del 9 la vedo complicato. A quanto mi risulta una indicazione definitiva da Roma dovrebbe arrivare il 7 gennaio. Oggi la darei al 75%". E' quanto rivelato da una fonte a Radiocor Sole 24 Ore. Il riferimento alla data odierna allude alla riunione dei ministri dell'Agricoltura, prevista in giornata e dedicata agli accordi sul Mercosur e sulla Pac.

Venerdì 9 gennaio sarebbe altresì previsto il voto degli ambasciatori UE, in cui dovrebbe arrivare il via libera dall'Italia. La firma del trattato dovrebbe avvenire il 12 gennaio in Paraguay.

Assieme alla Francia, il nostro Paese è quello che ha più premuto per un rinvio sull'accordo Mercosur, chiedendo più tutele per gli agricoltori europei. Secondo le stime della Commissione Europea, l'azzeramento dei dazi tra UE e Paesi del Mercosur dovrebbe fruttare un risparmio di oltre 4 miliardi all'anno agli esportatori UE.