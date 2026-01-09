Mercosur. Lollobrigida: "Soglia prezzi meccanismo salvaguardia scenda a 5%"

"In rappresentanza del Governo italiano, ho assunto posizioni chiarissime a tutela del nostro sistema, perché le aziende italiane possano essere sempre più competitive e forti sui mercati". E' quanto espresso mercoledì scorso, a Bruxelles, dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida nel corso della riunione straordinaria dei ministri UE dell'Agricoltura.

Oggetto della discussione è stata l'imminente firma del trattato di libero scambio UE-Mercour, in merito al quale, ha ricordato Lollobrigida, "abbiamo chiesto e ottenuto dall’Europa garanzie economiche sulla Pac fino a qualche settimana fa impensabili [leggi notizia EFA News), queste risorse permetteranno ai nostri agricoltori di avere il giusto sostegno per le loro attività. A fianco di questo, sul Mercosur abbiamo posto delle condizioni per migliorarlo nettamente e abbiamo ottenuto importanti risultati che lo rendono più vantaggioso".

"Ancora oggi, però", ha aggiunto il ministro, "ci impegniamo a chiedere e ottenere risultati ulteriori per garantire il sistema agricolo italiano ed europeo. L’Italia aveva contribuito ad ottenere tra le altre cose l’adozione di un meccanismo di salvaguardia contro le perturbazioni che l’apertura dei mercati avrebbe potuto creare".

Le autorità europee avevano fissato la soglia di entrata in azione di questo meccanismo qualora i prezzi fossero scesi dell’8%. A riguardo, in sede di riunione dei ministri, è stato "chiesto ufficialmente anche nella riunione di ieri [mercoledì, ndr], e contiamo di ottenere, che la soglia scenda al 5% così come anche il parlamento europeo aveva indicato”, ha dichiarato Lollobrigida.



