Reputazione manager: Giovanni Ferrero in grande ascesa
Stabili Maura Latini (Coop), Guido Barilla, Marco Travaglia (Nestlé) e Denis Amadori
La classifica di dicembre 2025 della Top Manager Reputation, a cura di Reputation Manager Spa SB, vede conferme e sorprese. Nel settore Food&Retail, permane al primo posto Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffè, la cui primato, tuttavia, è sempre più tallonato da Giovanni Ferrero, Executive Chairman del Gruppo Ferrero, che consolida seconda posizione.
Ferrero si registra come il manager in assoluto più in ascesa, avendo riportato una vazione di punteggio pari al 6,6% (57,45 punti in totale).
A seguire: Francesco Mutti (Mutti), che scalza Oscar Farinetti (Eataly) al terzo posto. Maura Latini (Coop) rimane stabile in quinta posizione, così come Giuseppe Lavazza (Lavazza) al sesto posto, Guido Barilla (Barilla) al settimo e Marco Travaglia (Nestlé) all'ottavo. Da segnalare la tenuta di Denis Amadori (Amadori), ancora una volta in tredicesima posizione, come il mese precedente.
Nella classifica generale, le prime tre posizioni sono occupate da Andrea Orcel (Unicredit), Pier Silvio Berlusconi (Mediaset) e - in ascesa sulla rilevazione precedente - Carlo Messina (Intesa Sanpaolo)
EFA News - European Food Agency