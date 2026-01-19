Ferrero, cedola da 750 milioni

Schenkenberg, la holding di controllo del gruppo dolciario Ferrero, ha staccato ai soci una cedola sul bilancio 2024 da 750 milioni. La cifra è la stessa del 2024,la cui cedola è stata staccata il 10 gennaio 2025 (leggi notizia EFA News) e del 2023, mentre nel 2022 era stata di 765 milioni.

Nell’ultimo esercizio, chiuso con un fatturato consolidato di 18,4 miliardi di euro, in aumento dell’8,9% rispetto al fatturato dell’anno precedente, Ferrero International ha contribuito al bilancio della holding con 650 milioni: la somma ha consentito alla holding, insieme agli investimenti minori, di chiudere il bilancio con profitti netti per 682 milioni.

Tra le operazioni di maggior peso del 2025 ricordiamo l'acquisizione di WK Kellogg deal da 3,1 miliardi di dollari concluso a settembre 2025 con cui l'azienda dolciaria di Alba ha portata a casa il colosso Usa (leggi notizia EFA News).

A dicembre 2025 è stato nominato nominato il nuovo consiglio di amministrazione: Bartolomeo Salomone, per raggiunti limiti di età, lascia dopo sei anni la carica di presidente di Ferrero Spa. Massimo Micieli è stato nominato presidente di Ferrero SpA (leggi notizia EFA News).

Infine, a conferma della solidità dell'azienda e del suo management, la classifica di dicembre 2025 della Top Manager Reputation, a cura di Reputation Manager Spa SB, resa nota pochi giorni fa (leggi notizia EFA News), vede il patron dell società di Alba, Giovanni Ferrero, Executive Chairman del Gruppo, consolidare la seconda posizione (dietro a Cristina Scocchia ad di Illy). Ferrero si registra come il manager in assoluto più in ascesa, avendo riportato una variazione di punteggio pari al 6,6% (57,45 punti in totale).