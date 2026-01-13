Sigep. Ismea: frutta in guscio protagonista

In occasione del Sigep di Rimini, il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, in programma dal 16 al 20 gennaio 2026, Ismea organizza un incontro dedicato alla frutta in guscio italiana, per offrire una lettura aggiornata di numeri, tendenze e prospettive di un comparto di eccellenza dell'agroalimentare nazionale. L'appuntamento è per venerdì 16 gennaio, ore 13.30 - Sigep Area Masaf-Ismea - Stand 011 Hall Sud.

L'attenzione sarà rivolta a noci, nocciole, pistacchi, mandorle e castagne, prodotti al centro della campagna di comunicazione promossa dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), "Frutta in guscio. Dentro c'è l'Italia".

La filiera della frutta in guscio riveste un ruolo di primo piano per l'industria dolciaria italiana, fornendo materie prime di elevato valore qualitativo, esaltate dalla maestria di pasticceri, gelatieri e cioccolatieri. Anche i dati sui consumi delle famiglie ne confermano il crescente apprezzamento, sostenuto dalla diffusione di stili di vita orientati al benessere e dal successo di prodotti innovativi - come mix, barrette energetiche e snack funzionali - che hanno contribuito a destagionalizzare i consumi, superando il legame esclusivo con ricorrenze e festività.

L'appuntamento sarà inoltre l'occasione per presentare il calendario delle masterclass in programma presso lo Stand Masaf-Ismea, curate da maestri della grande tradizione italiana della gelateria, pasticceria e cioccolateria. Le dimostrazioni vedranno la collaborazione dei ragazzi degli Istituti alberghieri della Riviera Romagnola, in un dialogo tra formazione, creatività e saper fare artigiano.

Sono previsti gli interventi di Sergio Marchi, direttore Generale Ismea, e Mario Schiano, analista Ismea per il settore ortofrutticolo. A seguire, la prima masterclass condotta da chef pasticceri e gelatieri, con la partecipazione degli studenti dell'Istituto Professionale "S.P. Malatesta" di Rimini.