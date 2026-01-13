Sigep/2. Waffelman (Gruppo Eurovo) porta il profumo della tradizione artigianale

Il fascino del waffel artigianale diffuso sul mercato: Waffelman, brand storico entrato in Gruppo Eurovo nel 2024, sarà presente a Sigep 2026, il salone internazionale dedicato al mondo del Fuori Casa.

Dal 1987 Waffelman è sinonimo di artigianalità, qualità e passione, con un prodotto unico che conquista i sensi: il colore dorato, e la cialda che in cottura diventa croccante quando lo zucchero caramellizza sprigionando allo stesso tempo un profumo vanigliato. Una storia che affonda le radici nella tradizione italiana delle ferratelle, evolutasi nei secoli fino a diventare il waffel che oggi conosciamo: un dolce iconico, che conquista tutti i gusti per vivere un momento di puro piacere.

Oggi questa bontà trova nuova forza grazie alla sinergia con Gruppo Eurovo, che porta la solidità di una filiera integrata e la capacità di innovare senza perdere l’anima artigianale. Il waffel, di fattura artigianale, è realizzato con farine selezionate, burro belga di una qualità ricercata che conferisce al prodotto stesso la sua peculiarità, e uova fresche da filiera Eurovo.

L’offerta Waffelman è ampia e pensata per rispondere alle esigenze dei professionisti e non solo, con soluzioni pratiche e di qualità: dai waffel pronti all’uso, disponibili freschi o surgelati per garantire rapidità e sicurezza, alle crêpes e pancakes surgelati, perfetti per arricchire colazioni e dessert con la massima praticità. Per chi vuole offrire il piacere del waffel appena fatto, la soluzione è la pasta semilavorata pronta all’uso, che si presenta in pratiche porzioni. In cottura prende forma e sprigiona un profumo irresistibile che attira e conquista. A completare la gamma, i preparati in polvere, disponibili in versione neutra per waffel, e sia neutra che dolce per crêpes e pancakes: ideali per chi cerca versatilità e personalizzazione, con la semplicità di aggiungere solo una base liquida – acqua, latte o altro – per un risultato dal gusto artigianale.

Il cuore dell’esperienza sarà lo stand Waffelman, dove i waffel verranno preparati al momento, sprigionando il loro aroma inconfondibile e invitando i visitatori a gustarne la bontà e il contrasto tra morbidezza e superficie croccante che li rendono unici. Un’occasione per vivere la magia di un prodotto che trasforma ogni colazione, dessert o pausa in un momento speciale.

“Portare Waffelman a Sigep significa raccontare una storia di tradizione e innovazione", spiega Federico Lionello, Direzione Commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo. "Vogliamo far percepire il valore di un prodotto che unisce semplicità e qualità, offrendo ai professionisti strumenti concreti per creare esperienze indimenticabili per i loro clienti”.