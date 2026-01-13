Sigep /3. Coppa del Mondo di Panettone: si assegna il titolo italiano

La Coppa del Mondo del Panettone è il grande evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nato per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale, questo contest dal sapore sempre più internazionale giunge a Sigep World il 46° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Rimini. La collaborazione tra Coppa del Mondo del Panettone e Sigep World conferma l'intento comune volto alla valorizzazione e promozione nel mondo del prodotto artigianale italiano ed inaugura un progetto internazionale condiviso che porterà i due enti a lavorare insieme per sostenere la conoscenza del panettone nei cinque continenti con momenti di formazione, masterclass, eventi e selezioni nazionali.

La finale italiana di Coppa del Mondo del Panettone decreterà i maestri pasticceri che parteciperanno alla prestigiosa finale mondiale che si svolgerà a Milano il 7 e 8 novembre 2026. La Gelato & Pastry Lab - Hall C6 di Sigep World ospiterà domenica 18 gennaio la sfida per decretare il Campione Italiano per la categoria Panettone Tradizionale. Una vera e propria occasione per vivere in diretta la competizione che vede sfidarsi i pasticceri che hanno superato le selezioni italiane, svolte lungo lo stivale per tutto il 2025 nelle tre tappe a Reggio Calabria, a Maddaloni e a Milano. Solo i primi cinque che conquisteranno il parere favorevolmente della prestigiosa giuria potranno rappresentare l'Italia nella finale della Coppa del Mondo del Panettone di novembre 2026 a Milano.

"Prosegue la collaborazione di Coppa del Mondo del Panettone con Sigep World", afferma Giuseppe Piffaretti, maestro pasticcere e fondatore della Coppa del Mondo del Panettone. "È per noi motivo di grande orgoglio poter collaborare con uno degli enti fieristici più importanti al mondo. Le selezioni italiane trovano un palcoscenico d’eccellenza, dal quale emergeranno i campioni italiani delle categorie panettone tradizionale e panettone al cioccolato. Nella finale di Rimini verranno proclamati due vincitori ufficiali, che potranno fregiarsi del titolo di Campione Italiano. Un nuovo, prezioso tassello che si aggiunge al percorso della Coppa del Mondo del Panettone e che contribuirà a diffondere sempre più, nel mondo, la cultura, il valore e il rispetto del panettone italiano".

La Coppa del Mondo del Panettone è il principale evento internazionale interamente dedicato al grande lievitato italiano per eccellenza. Nata con l’obiettivo di valorizzare la storia, la cultura e la complessità artigianale del panettone, la manifestazione celebra un prodotto capace di superare i confini geografici e la stagionalità per affermarsi come simbolo della pasticceria italiana nel mondo. Ideata e promossa dal maestro pasticcere Giuseppe Piffaretti, la Coppa del Mondo del Panettone ha debuttato a Lugano nel 2019, per poi tornare nella stessa città nel 2021; la terza e la quarta edizione si sono svolte a Milano, rispettivamente nel 2022 e nel 2024. Accanto alla competizione, l’evento propone un ricco programma di attività culturali e formative — tra dimostrazioni, degustazioni, visite agli espositori, laboratori e workshop — pensate per approfondire e raccontare l’eccellenza di un prodotto che ha conquistato la scena dolciaria internazionale.

Coppa del Mondo del Panettone ha il patrocinio di Ice Italian Trade Agency.




