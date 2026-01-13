Do you want to access to this and other private contents?
Castel Vins: svolta "low alcol" da 10 mln euro
Investimento record per il gruppo francese, che si avvarrà di un distillatore d'avanguardia
Le prospettive del mercato dei vini analcolici hanno spinto il gruppo francese Castel Vins ad investire in questa categoria. L'azienda ha infatti annunciato l'apertura di "un'unità di dealcolazione completa di nuova generazione, dotata di apparecchiature per la distillazione sotto vuoto". L'operazione prevede un investimento di 10 milioni di euro presso il sito produttivo di La Chapelle Heulin.Castel...
