Sigep/4. SumUp porta in fiera la tecnologia per ristorazione

In occasione di Sigep 2026, il Salone del foodservice organizzato da Italian exhibition group che si apre domani a Fiera di Rimini fino al 20 gennaio, SumUp è main sponsor della Coffee Arena e Payment Partner del Micro Roaster Village, portando in fiera le sue più recenti innovazioni tecnologiche a supporto di bar e caffetterie. L’obiettivo è accompagnare i gestori in un contesto in rapida evoluzione, segnato dalla crescita dei pagamenti digitali: dalla necessità di gestire il business in mobilità, agli obblighi fiscali, fino all’emergere di nuove tendenze di consumo.

Il caffè è parte integrante delle abitudini degli italiani, con un mercato destinato a crescere dalle 986 mila tonnellate del 2024 a 1.344 mila entro il 2033. Negli ultimi anni, però, la pausa caffè sta cambiando, complici anche le tendenze social che trasformano le abitudini di consumo: accanto a espresso e cappuccino compaiono nel menù bevande originali che richiedono ingredienti di stagione e materia prima di qualità; allo stesso tempo, bar e coffee shop non sono più solo luoghi per colazione o pranzo, ma spazi dedicati a diverse forme di socialità, incluse presentazioni di libri o riunioni di lavoro.

A questo si aggiunge la crescita dei pagamenti digitali (solo nel 2025, +42% di transazioni cashless nel settore), nuovi obblighi fiscali che puntano alla trasparenza e al superamento degli scontrini cartacei, e una gestione del punto vendita sempre più mobile. Tali cambiamenti incidono sull’operatività quotidiana dei merchant e richiedono strumenti in grado di semplificare flussi di lavoro e adempimenti normativi.

“Il 2026 si prospetta come un anno di cambiamenti rilevanti per bar e caffetterie - dichiara Vittorio Moretti, direttore commerciale di SumUp - Da un lato, la normativa va in direzione della crescente digitalizzazione dei pagamenti e richiede agli esercenti strumenti in grado di semplificare il business e la fiscalizzazione; dall’altro, emergono nuove tendenze di consumo più ricercate, salutari e sostenibili. Nel complesso, il rito del caffè diventa parte centrale dell’esperienza del cliente nel locale, dall’ordine alla consumazione, fino al conto. Tale scenario aumenta la complessità di gestione del punto vendita e richiede soluzioni capaci di semplificare i processi quotidiani". In questo scenario si inserisce la presenza di SumUp all'evento di riferimento per la community del Foodservice e mondo HoReCa.

Addio spiccioli, al bar si paga sempre più con la carta

Nei bar e nelle caffetterie italiane il contante è ormai sempre meno centrale: nel 2025 i pagamenti digitali nel settore sono cresciuti del +42%, con un’accelerazione particolarmente evidente nelle ore del mattino quando le transazioni cashless nei bar e caffè registrano un incremento del +44%. Parallelamente, lo scontrino medio digitale nei bar è sceso a 11,1 euro (-4,2%), segno che pagare con carta è ormai una pratica consolidata anche per importi minimi. Nel 2025, inoltre, quasi il 47% di tutti i pagamenti digitali in Italia avviene nella ristorazione, con caffè e ristoranti che concentrano il 21,3% delle transazioni cashless e i bar un ulteriore 15,6%.

Nuovi obblighi fiscali

Secondo un’analisi di SumUp svolta nel 2025 su oltre 5.000 esercenti, il 73,8% degli scontrini battuti nei caffè e ristoranti è ancora cartaceo, mentre nei bar la percentuale è il 72,4% (a fronte di una media nazionale in cui solo un quarto delle ricevute viene ormai stampato). Tra 2027 e 2029, il Governo italiano si prepara a dire definitivamente addio agli scontrini cartacei, con un piano in tre fasi che porterà alla completa transizione verso documenti inviati via SMS, email o QR code.

Per andare incontro a una sempre maggiore integrazione tra pagamenti e registrazione dei corrispettivi, SumUp porta a Sigep 2026 Cassa Fiscale Online, strumento di fiscalizzazione cloud che consente ai bar e alle caffetterie di inviare automaticamente e in tempo reale i dati all’Agenzia delle Entrate, sia per i pagamenti digitali, sia per quelli in contanti, senza necessità di stampanti fiscali o hardware aggiuntivo.

Boom del caffè

Anche grazie alle nuove abitudini di consumo, il caffè diventa centrale nell’offerta di bar e caffetterie, trasformando la pausa in un’esperienza personalizzata: dalle ricette ispirate ai trend social (l’autunnale Pumpkin Spice Latte o il natalizio Gingerbread Latte), alle materie prime di qualità (i cosiddetti specialty coffee), sino al coffee mixology, drink analcolici a base caffè, tè e altre bevande energizzanti che compongono proposte alcol-free legate al benessere.

Il menù della caffetteria si amplia e si frammenta, aumentando così anche la complessità di gestione del punto vendita: in questo contesto, strumenti di gestione come Cassa Lite di SumUp aiutano i merchant a tenere sotto controllo menu, inventario e vendite, supportando l’evoluzione dell’offerta senza appesantire l’operatività quotidiana.

Dal bancone ai tavoli, la gestione del bar è mobile

SumUp porta a Sigep 2026 anche Terminal, dispositivo “all-in-one” che integra POS, cassa e gestione ordini in un unico strumento portatile. Pensato per accompagnare nella crescita i merchant di bar e caffetterie, consente di accettare pagamenti, gestire comande, stampare scontrini direttamente ai tavoli e in tutte le altre aree del locale (non solo al bancone).

Grazie alla fotocamera integrata e alla tecnologia AI, inoltre, Terminal permette di digitalizzare istantaneamente menù e listini: è l’ideale per i locali che hanno l’esigenza di cambiare spesso l’offerta per proporre piatti e bevande con ingredienti freschi e stagionali, opzione sempre più apprezzata dai consumatori.

A rendere Terminal un punto cassa mobile sono anche le funzionalità WiFi e 4G, la possibilità di estrapolare report di vendita in tempo reale e di organizzare lo staff da un unico dispositivo: tutto ciò migliora la velocità del servizio e l’esperienza del cliente, supportando i merchant soprattutto nei momenti di maggiore affluenza.