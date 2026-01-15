Sigep/5. Eurovo prepara la sua "maratona" culinaria

Cinque giornate intensissime tra showcooking e degustazioni no-stop. Da sempre Eurovo è tra i grandi protagonisti di Sigep e lo sarà anche nel corso della 46° edizione, al via domani a Riminifiera (16-20 gennaio 2026). Il gruppo bolognese si accinge ad accogliere visitatori e buyer presso il Padiglione B5 - Stand 023 del polo espositivo.

Ogni chef avrà a disposizione un'ora ciascuno per un totale di sette performance tutti i giorni dalle 10:30 alle 17:30 (martedì 20 gennaio, giornata conclusiva, l'ultimo evento è previsto alle 13:30). Ogni giornata si aprirà con un "Buongiorno Eurovo", seguito da dimostrazioni culinarie a 360° gradi a celebrazione degli ovoprodotti, in tutte le declinazioni possibili e immaginabili, dal dolce al salato, senza trascurare il beverage.

Una maratona, in cui si preparerà e si assaggerà tutto il meglio della gastronomia e della pasticceria Made in Italy: dal tiramisù al torrone, dai tagliolini alla mousse di frutta, passando per i macarones, i bignè e la carbonara.

Attesissimo il ritorno di due grandi pastry chef: Sal De Riso e Gino Fabbri, sotto i riflettori durante la passata edizione di Sigep (leggi notizie EFA News qui e qui). Il maestro salernitano è atteso allo stand di Eurovo sabato 17 gennaio, con il suo showcooking in diretta sui canali social di EFA News, sul tema "Caffè Rocher". Il maestro emiliano sarà allo stand domenica 18 gennaio, alle 12:30, quando proporrà la sua originale "torta di tagliatelle". Anche Luigi Biasetto sarà immortalato nella diretta di EFA News, sabato 17 gennaio, alle 14:30. Tema del suo showcooking sarà "Nuovi processi di preparazione delle creme".

A completare l'intenso palinsesto degli chef a servizio di Eurovo: Constantin Nechifor, Giuseppe Gagliardi, Luigi Biasetto, Martina Avesani, Alessandro Conte, Davide Malizia, Carmelo Costanzo, Alessandro Conte e Alessandro Bertuzzi.