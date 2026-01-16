Greencore ha completato l'acquisizione di Bakkavor
Closing per l'operazione che cambia il mercato inglese dei cibi pronti per la gdo
Dopo mesi e mesi di conferme e smentite è fatta definitivamente per l'operazione che vede cambiare in parte l'assetto del mondo dei piatti pronti per la grande distribuzione organizzata globale e per quella britannica in particolare. L'irlandese Greencore, infatti, comunica di avere acquisito Bakkavor, azienda con sede nel Regno Unito specializzata in piatti pronti e dessert a marchio privato per i principali supermercati britannici. L'operazione, anticipata ad aprile 2025 vale 1,2 miliardi di sterline, pari a oltre 1,55 miliardi di Euro (leggi notizia EFA News).
Nel comunicato ufficiale di oggi viene riportato che Greencore Group e Bakkavor Group annunciano che, "a seguito della consegna di una copia dell'Ordinanza del Tribunale al Registro delle Imprese in data odierna", il Piano di acquisto "è ora entrato in vigore in conformità con i suoi termini e, di conseguenza, Greencore ha completato l'acquisizione di Bakkavor".
"Siamo orgogliosi di unire oggi due grandi aziende per creare un campione nazionale del Regno Unito nel settore del cibo pronto - sottolinea Dalton Philips, ceo di Greencore - Nell'anno del centenario di Greencore, questa è un'altra pietra miliare in una storia straordinaria. Con un portafoglio completo di cibi pronti, che spazia dal 'cibo da consumare subito' al 'cibo da consumare dopo', siamo davvero entusiasti delle prospettive per la nostra attività e di tutto ciò che possiamo offrire ai nostri clienti e colleghi. Negli ultimi mesi, abbiamo messo in atto piani per integrare le due attività in modo efficace e ora la nostra attenzione è rivolta fermamente all'esecuzione e alla realizzazione delle opportunità che ci attendono".
Ai sensi del Piano, ciascun azionista iscritto nel registro dei soci di Bakkavor ha diritto "a ricevere 85 pence in contanti, 0,604 nuove azioni Greencore e 1 diritto di valore condizionato per ogni azione del Piano da lui detenuta in quel momento". La liquidazione del "corrispettivo a cui ha diritto qualsiasi detentore delle azioni del Piano sarà effettuata il prima possibile e in ogni caso entro e non oltre il 30 gennaio 2026".
La quotazione delle azioni Bakkavor sul listino ufficiale, spiega la nota, "e le negoziazioni delle azioni Bakkavor sul mercato principale della Borsa di Londra saranno sospese a partire dalle ore 7:30 di oggi". Si prevede che la quotazione delle azioni Bakkavor nella categoria azioni ordinarie (società commerciali) del Listino Ufficiale sarà annullata e che le azioni Bakkavor cesseranno di essere ammesse alla negoziazione sul Mercato Principale della Borsa di Londra, in ogni caso a partire dalle ore 8 del 19 gennaio 2026".
È stata presentata alla Borsa di Londra una domanda di ammissione alla negoziazione di un massimo di 361.902.219 azioni ordinarie da 1 penny ciascuna nel capitale di Greencore sul Mercato Principale della Borsa di Londra. Si prevede, aggiunge la nota, "che le Nuove Azioni Greencore saranno ammesse alla quotazione sul Listino Ufficiale tenuto dalla Financial Conduct Authority e a essere negoziate sul Mercato Principale della Borsa di Londra entro le ore 8 del 19 gennaio 2026".
Poiché il Piano è ora entrato in vigore, si legge nella nota, "Bakkavor annuncia che gli amministratori non esecutivi di Bakkavor hanno rassegnato le proprie dimissioni e si sono dimessi dal consiglio di amministrazione di Bakkavor".
Nel comunicato ufficiale di oggi viene riportato che Greencore Group e Bakkavor Group annunciano che, "a seguito della consegna di una copia dell'Ordinanza del Tribunale al Registro delle Imprese in data odierna", il Piano di acquisto "è ora entrato in vigore in conformità con i suoi termini e, di conseguenza, Greencore ha completato l'acquisizione di Bakkavor".
"Siamo orgogliosi di unire oggi due grandi aziende per creare un campione nazionale del Regno Unito nel settore del cibo pronto - sottolinea Dalton Philips, ceo di Greencore - Nell'anno del centenario di Greencore, questa è un'altra pietra miliare in una storia straordinaria. Con un portafoglio completo di cibi pronti, che spazia dal 'cibo da consumare subito' al 'cibo da consumare dopo', siamo davvero entusiasti delle prospettive per la nostra attività e di tutto ciò che possiamo offrire ai nostri clienti e colleghi. Negli ultimi mesi, abbiamo messo in atto piani per integrare le due attività in modo efficace e ora la nostra attenzione è rivolta fermamente all'esecuzione e alla realizzazione delle opportunità che ci attendono".
Ai sensi del Piano, ciascun azionista iscritto nel registro dei soci di Bakkavor ha diritto "a ricevere 85 pence in contanti, 0,604 nuove azioni Greencore e 1 diritto di valore condizionato per ogni azione del Piano da lui detenuta in quel momento". La liquidazione del "corrispettivo a cui ha diritto qualsiasi detentore delle azioni del Piano sarà effettuata il prima possibile e in ogni caso entro e non oltre il 30 gennaio 2026".
La quotazione delle azioni Bakkavor sul listino ufficiale, spiega la nota, "e le negoziazioni delle azioni Bakkavor sul mercato principale della Borsa di Londra saranno sospese a partire dalle ore 7:30 di oggi". Si prevede che la quotazione delle azioni Bakkavor nella categoria azioni ordinarie (società commerciali) del Listino Ufficiale sarà annullata e che le azioni Bakkavor cesseranno di essere ammesse alla negoziazione sul Mercato Principale della Borsa di Londra, in ogni caso a partire dalle ore 8 del 19 gennaio 2026".
È stata presentata alla Borsa di Londra una domanda di ammissione alla negoziazione di un massimo di 361.902.219 azioni ordinarie da 1 penny ciascuna nel capitale di Greencore sul Mercato Principale della Borsa di Londra. Si prevede, aggiunge la nota, "che le Nuove Azioni Greencore saranno ammesse alla quotazione sul Listino Ufficiale tenuto dalla Financial Conduct Authority e a essere negoziate sul Mercato Principale della Borsa di Londra entro le ore 8 del 19 gennaio 2026".
Poiché il Piano è ora entrato in vigore, si legge nella nota, "Bakkavor annuncia che gli amministratori non esecutivi di Bakkavor hanno rassegnato le proprie dimissioni e si sono dimessi dal consiglio di amministrazione di Bakkavor".
Fc - 56793
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency