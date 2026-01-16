Al via Sigep 2026

È stata inaugurata questa mattina alla Fiera di Rimini la 47ª edizione di SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence. Fino a martedì 20 gennaio, la manifestazione di Italian Exhibition Group ospita il meglio del fuoricasa, dalla produzione alle tecnologie.

Sotto i riflettori le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza: presenti oltre 1.300 espositori, espressione delle migliori aziende del Made in Italy, affiancate da una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno. A Rimini sono attesi buyer da 75 Paesi, con una presenza estera in decisa espansione e l’India nel ruolo di Guest Country 2026.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, e Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group.

Lorenzo Galanti, Direttore Generale Agenzia ICE, ha spiegato: “ICE affianca con entusiasmo questa 47ª edizione di SIGEP, in quanto piattaforma strategica di internazionalizzazione. Lo facciamo concretamente portando oltre 500 buyer esteri provenienti dai principali mercati globali; con il supporto a 20 start-up nazionali e internazionali nel Sustainability District; il coordinamento del progetto Guest Country 2026, che vedrà l'India protagonista grazie al coinvolgimento degli uffici ICE di New Delhi e Mumbai, aprendo prospettive significative in uno dei mercati più dinamici al mondo. Dedichiamo grande attenzione anche alle iniziative legate al Piano Mattei per l'Africa, con un programma di incoming di delegati da 21 cooperative di caffè africane, accompagnato da talk tematici sui mercati coinvolti”.

Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group: “In questi ultimi anni abbiamo rafforzato il ruolo delle fiere come hub delle nostre community industriali. Oggi sono piattaforme di opportunità, di informazion e di formazione a livello internazionale. Anche SIGEP World ha molti fronti aperti nel suo percorso di crescita: la nostra offerta nei padiglioni non è mai stata così ampia di eccellenze italiane e internazionali. SIGEP è già a Singapore, in Cina e da quest’anno anche negli Stati Uniti. Oggi abbiamo qui una grande delegazione dall’India, con le sue istituzioni e i suoi buyers. Le linee guida per lo sviluppo mondiale del brand SIGEP sono molto chiare: rafforzare il suo ruolo di piattaforma globale di riferimento per le filiere coinvolte, con un grande evento centrale qui a Rimini e un network di eventi a supporto nei paesi strategici per il made in Italy”.