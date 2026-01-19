Sigep/3. La fiera su cui non tramonta mai il sole
Ermeti (Ieg): "Diventiamo ambasciatori di un pezzo di cultura del nostro Paese"
Numeri straordinari, ancora una volta all'insegna della crescita a due cifre. Nella sua edizione 2026, Sigep può contare anche sul volano del riconoscimento Unesco per la cucina italiana.
A ciò si aggiunge il sempre più fondamentale ruolo giocato dalle edizioni asiatiche del salone del dolce, del gelato e dei prodotti da forno, che quest'anno vedrà il suo debutto anche in terra americana.
A margine dell'inaugurazione della fiera (leggi notizia EFA News) al Rimini Expo Centre, EFA News ha raccolto il commento di Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group.
Guarda il video:
