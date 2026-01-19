It does not receive public funding
Sigep/3. La fiera su cui non tramonta mai il sole

Ermeti (Ieg): "Diventiamo ambasciatori di un pezzo di cultura del nostro Paese"

Numeri straordinari, ancora una volta all'insegna della crescita a due cifre. Nella sua edizione 2026, Sigep può contare anche sul volano del riconoscimento Unesco per la cucina italiana.

A ciò si aggiunge il sempre più fondamentale ruolo giocato dalle edizioni asiatiche del salone del dolce, del gelato e dei prodotti da forno, che quest'anno vedrà il suo debutto anche in terra americana.

A margine dell'inaugurazione della fiera (leggi notizia EFA News) al Rimini Expo Centre, EFA News ha raccolto il commento di Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group.

Photo gallery Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group (Ieg), durante l'inaugurazione di Sigep 2026 Inaugurazione Sigep 2026 Tipici dolci italiani esposti durante l'inaugurazione di Sigep 2026
