Sigep/2. Aceto Balsamico Modena protagonista tra formazione, sperimentazione e cultura

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena protagonista nella 47ª edizione di Sigep – il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè – evento di riferimento per il dolce artigianale che ogni anno richiama migliaia di professionisti da oltre 160 Paesi. Con una presenza dedicata al mondo educational e alla sperimentazione gastronomica, il Consorzio ha confermato l’Aceto Balsamico di Modena Igp come ingrediente versatile e di alta qualità, capace di dialogare con la gelateria e la pasticceria d’avanguardia.

All’interno del programma di Sigep Giovani, il Consorzio ha organizzato due masterclass rivolte a studenti e futuri operatori del settore, attraverso un percorso strutturato per raccontare storia, valori e possibilità di utilizzo dell’Aceto Balsamico di Modena Igp in abbinamenti innovativi. Le masterclass sono state un viaggio all’interno del mondo dell’Aceto Balsamico di Modena, partendo dalle origini per raccontarne l’unicità e il legame inscindibile con Modena, passando per la grande versatilità di un prodotto che oggi incontra le cucine di oltre 130 Paesi e fino alla degustazione in purezza e al pairing con il gelato artigianale.

"Investire nella formazione significa investire nel futuro del nostro prodotto e della cultura gastronomica italiana. Con Sigep vogliamo trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza delle potenzialità dell’Aceto Balsamico di Modena Igp e favorire un utilizzo creativo e corretto", ha commentato Andrea Mancuso Morini per conto del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena.

Protagonisti due gusti originali realizzati dal gelatiere Alex Erioldi: Insalata invernale con una miscela di radicchio rosso, olio d’oliva, Aceto Balsamico di Modena, crumble di noci e Parmigiano Reggiano con una finitura di Aceto Balsamico di Modena Igp Riserva, e Burre Noisette con sale grigio francese e vaniglia di Tahiti, valorizzato dall’Aceto Balsamico di Modena Igp Invecchiato.

La presenza del Consorzio al Sigep è stata inoltre arricchita dalla collaborazione con l’azienda italiana Bussy, produttrice di cialde e semilavorati in cialda per pasticceria. Presso lo stand è stato proposto un pairing dedicato a professionisti, giornalisti e studenti con due ricette appositamente realizzate: “Agrodolce di ricotta”, un cestino di cialda farcito con ricotta fresca e completato con Aceto Balsamico di Modena Igp on top, e “Incanto di Modena” un dessert elegante che unisce la cremosità del mascarpone alla freschezza della fragola, esaltate dalle note aromatiche dell’Aceto Balsamico di Modena Igp, a conferma della versatilità del prodotto anche nel mondo dessert.

Con questa partecipazione, il Consorzio rinnova il proprio impegno nella diffusione di una cultura del gusto che unisce tradizione e innovazione, promuovendo un ingrediente simbolo del Made in Italy e del territorio di Modena come elemento di valore nella cucina e nella pasticceria contemporanea.