Sigep. Coppa del Mondo Panettone: ecco i dieci finalisti italiani

È stata una finale emozionante che ha visto sfilare per la Coppa del Mondo del Panettone maestri pasticceri da tutta Italia durante la cerimonia di premiazione che si è svolta a Sigep domenica 18 gennaio. Dopo le preselezioni svolte lungo lo stivale per tutto il 2025 nelle quattro tappe a Reggio Calabria, Maddaloni, Milano e Rimini solo 5 candidati per ogni categoria si sono qualificati per la finale mondiale che si svolgerà a Milano dal 7 al 8 novembre 2026.

Il lavoro della giuria è stato serrato e impegnativo grazie all'altissima qualità del prodotto. La valutazione ha preso in considerazione l'aspetto esterno (forma, volume e colore), l'aspetto al taglio (alveolatura, ripartizione della frutta e morbidezza) e l'apprezzamento sensoriale come il profumo, il sapore e l'aromaticità. Con questa importante selezione si compone la rosa dei candidati che si sfideranno alla finale mondiale provenienti da tutto il mondo. Dopo le selezioni in Italia, Spagna, Portogallo, Svizzera e Francia, Brasile, Singapore e Stati Uniti cresce l'attesa per quelle del Perù, Giappone, Taiwan e Australia che si svolgeranno tra febbraio e maggio.

Nel 2026 il Concorso giunge alla quinta edizione, dopo le finali del 2009, 2021, 2022 e 2024 e grazie al costante impegno la conoscenza del panettone e la sua lavorazione è riuscita a valicare i confini d'origine e la stagionalità per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.

I cinque finalisti italiani per la categoria Panettone tradizionale si sono così classificati:

1° posto: Riccardo Manduca - Solodamanduca, Aprilia (LT)

2° posto: Roberto Moreschi - Roberto Pastry & Bakery, Chiavenna (SO)

3° posto: Fiorenze Ascolese - La boutique dei lievitati, San Valentino Torio (SA)

4° posto: Luigi Vetrella Visioni - Lievitati per Eccellenza, Macerata Campania (CE)

5° posto: Matteo Papanice - Cresci di Papanice, Castellana Grotte (BA)

Per la categoria Panettone al cioccolato i cinque finalisti italiani si sono così classificati:

1° posto: Armando Pascarella - Pasticceria Armando Pascarella, San Felice a Cancello (CE)

2° posto: Pompilio Giardino - Panificio Pompilio, Adriano Irpino (AV)

3° posto: Luigi Avallone - Pasticceria f.lli Avallone, Quarto (NA)

4° posto: Andrea Ceracchi - Maciste pasticceria, Cori (LT)

5° posto: Alessandro Slama - Da Slama, Ischia.