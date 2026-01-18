Mercosur/2. Cosa cambia per l'Italia

Import-export Mercosur, l'accordo di libero scambio è realtà

L'UE, rappresentata da Ursula von der Leyen, ha firmato in Uruguay

L'Unione europea e i Paesi del Mercosur (Uruguay, Paraguay, Argentina e Brasile) hanno siglato l’accordo commerciale che riguarda circa 700 milioni di consumatori. L'intesa, frutto di 26 anni di negoziati, è... more