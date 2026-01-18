It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Mercosur, l'accordo di libero scambio è realtà

L'UE, rappresentata da Ursula von der Leyen, ha firmato in Uruguay

L'Unione europea e i Paesi del Mercosur (Uruguay, Paraguay, Argentina e Brasile) hanno siglato l’accordo commerciale che riguarda circa 700 milioni di consumatori. L'intesa, frutto di 26 anni di negoziati, è stata firmata ad Asunción, dove il Mercosur è stato fondato nel 1991.L’accordo elimina i dazi all'importazione sul 91% delle esportazioni continentali verso il Sud America: auto, macchinari, appare...

red - 56804

EFA News - European Food Agency
Related
Similar