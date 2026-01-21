Mercosur. Stop momentaneo dall'Europarlamento

Sarà per i 6.000 agricoltori di 15 Stati membri dell'UE che ieri si sono schierati fianco a fianco, bloccando le strade del Quartiere Europeo di Strasburgo con 1.000 trattori, durante un'azione indetta dalla FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, ossia Federazione nazionale dei sindacati degli agricoltori, il principale sindacato agricolo francese fondato nel 1946). Oppure, sarà più semplicemente perché il Mercosur, tant'è, non convince. Fatto sta che oggi, giorno decisivo al parlamento europeo per l'ok definitivo al trattato Ue- Brasile, Paraguay, Uruguay e Argentina, il consesso ha votato, di fatto, un rinvio.

Il Parlamento europeo, infatti, ha deciso di chiedere alla Corte europea di Giustizia un parere giuridico sull’accordo di partenariato firmato sabato scorso con il Mercosur, l’organizzazione sudamericana. Il rinvio davanti alla magistratura comunitaria non impedisce l’applicazione provvisoria dell’intesa, così come è stata decisa all’inizio di questo mese dal Consiglio.

Hanno partecipato alla votazione 669 deputati su 720: la decisione è giunta con 334 voti a favore, 324 contrari e 11 astenuti. La mozione è stata firmata da circa 150 parlamentari della sinistra, dei verdi e dei liberali.

Il Mercosur è stato ancora difeso dalla presidente Ursula von der Leyen che in aula ha dichiarato: "l'accordo assicura il nostro accesso alle materie prime di cui la nostra industria ha bisogno, e i benefici per le aziende europee saranno enormi. Prendiamo il settore automobilistico: le esportazioni europee verso il Mercosur possono aumentare di 20 miliardi di euro, ovvero del 200%. Potremmo guardare ai prodotti chimici, o ai macchinari: stessi effetti".

"L'accordo con il Mercosur - ha proseguito questa mattina la presidente nel suo discorso - porterà enormi benefici ai produttori di latticini, vino, alcolici, olio e molto altro ancora. Allo stesso tempo, abbiamo ascoltato attentamente le vostre preoccupazioni e i nostri agricoltori, e abbiamo assicurato forti salvaguardie per i nostri settori agroalimentari sensibili. Credo che questo sia un accordo che porterà benefici a tutta la nostra economia e a ogni Stato membro".

"Sono appena tornata dal Paraguay, dove abbiamo firmato uno storico accordo con il Mercosur - ha aggiunto von der Leyen - La prossima settimana saremo in India, per un altro accordo rivoluzionario. E le negoziazioni stanno avanzando con molti altri che vogliono fare affari con noi. Questi accordi apriranno immense opportunità per le nostre imprese, creeranno posti di lavoro qui in Europa e ci daranno resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento. Perché, più partner commerciali abbiamo in tutto il mondo, più siamo indipendenti. Ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno".