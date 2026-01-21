Copa Cogeca esulta per il rinvio (momentaneo) del Mercosur

"Il risultato del voto del Parlamento europeo sul deferimento dell'accordo Mercosur alla Corte di Giustizia Europea mostra chiaramente quanto sia divisivo questo accordo" e "convalida le legittime preoccupazioni e la mobilitazione della comunità agricola dell'UE". Lo sottolinea in un comunicato ufficiale diramato poco fa il Copa Cogeca secondo cui il rinvio alla Corte di giustizia europea dell'accordo sul Mercosur (leggi notizia EFA News) "dimostra che le argomentazioni avanzate dalla comunità agricola, che chiede solo equità, hanno trovato riscontro in molti parlamentari, al di là dei confini nazionali e politici".

"Gli agricoltori e le cooperative agricole europee sono i primi a pagare per sconvolgimenti e disordini geopolitici - prosegue la nota degli agricoltori europei - Un commercio equo ed equilibrato, coerente con le politiche interne, deve essere una certezza, anche in tempi incerti. La politica commerciale non può continuare a premiare standard inferiori mentre agli agricoltori europei viene chiesto di fare di più con meno".

"L'attuale incertezza globale - conclude la nota - è un ulteriore motivo per l'UE di investire e proteggere un settore che è alla base del progetto europeo, che stimola l'economia dell'UE contribuendo a una bilancia commerciale agroalimentare positiva e sostiene le comunità rurali, fornendo al contempo ai cittadini cibo sicuro, di alta qualità e nutriente".