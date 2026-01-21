Credit Agricole sale al 20,1% di Bpm

Come anticipato pochi giorni fa, dopo che la Bce ha dato l'ok a Credit Agricole (leggi notizia EFA News), la banca francese è salita al 20,104% di Banco BPM. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 16 gennaio 2026.

La quota precedente in azioni era del 19,804% (al 9 aprile 2025), ma era già noto che il gruppo bancario francese avesse sottoscritto, il 30 luglio 2025, un contratto derivato "total return swap" con regolamento in contanti sullo 0,300% del capitale sociale della banca italiana.