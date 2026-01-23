Banco Bpm, assemblea straordinaria il 23 febbraio

Banco Bpm ha comunicato che è "indetta in unica convocazione per lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 10, in Milano presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4". L'assemblea, è convocata "per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti".

In parole povere, il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha convocato per il 23 febbraio l'assemblea straordinaria per modificare lo statuto e adeguarlo alle nuove regole per la presentazione della lista dei candidati al consiglio di amministrazione da parte del board uscente, in vista dell'assemblea sul rinnovo, in programma il 16 aprile.

Secondo quanto dichiarato dall'AD Giuseppe Castagna, la presentazione di una lista del consiglio di amministrazione per il rinnovo del board di Banco BPM rappresenta "la strada maestra: vedremo - dice Castagna - come si inserisce con la legge capitali".

Alla domanda se la lista sarà creata insieme al socio francese Credit Agricole che, dal 21 gennaio 2026, controlla Piazza Meda avendo acquisito il 20,1% del capitale (leggi notizia EFA News), Castagna ha replicato: "Non lo so, non dipende da noi".

Credit Agricole potrebbe partecipare alla lista del CdA oppure potrebbe presentare una propria lista di minoranza. Castagna ha anche sottolineato che l'assemblea del 23 febbraio servirà a "cambiare un po' le regole del board".









