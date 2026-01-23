Del Monte Foods pronta a licenziare 1.800 dipendenti?

A pochi giorni di distanza dall'annuncio di Del Monte Foods che ha selezionato tre offerenti vincitori nell'ambito della sua asta giudiziaria, con Fresh del Monte che si è aggiudicata per 285 milioni il marchio Del Monte (leggi notizia EFA News), la multinazionale ha reso noto che chiuderà lo stabilimento di inscatolamento della frutta di Modesto, in California.

Lo stabilimento di Modesto lavora pesche, albicocche e pere, fornendo uno sbocco fondamentale per i coltivatori locali: la presa di posizione avrà un impatto su 1.800 lavoratori: 600 dipendenti a tempo pieno, altri 1.200 lavoratori stagionali durante il periodo di picco del raccolto. Sebbene Del Monte avesse precedentemente indicato l'intenzione di mantenere operativo lo stabilimento di inscatolamento di Modesto, alla fine nessun acquirente si è fatto avanti per continuare a gestire l'impianto.

La decisione, di fatto, segna la fine delle attività di uno stabilimento che ha svolto un ruolo di lunga data nell'economia agricola della Central Valley dello stato. La chiusura interesserà circa. I dipendenti sono stati informati durante le riunioni tenutesi presso lo stabilimento di Yosemite Boulevard. La chiusura fa seguito alla dichiarazione di fallimento di Del Monte presentata a luglio, in seguito alla quale l'azienda ha messo all'asta proprietà in tutti gli Stati Uniti.

I funzionari agricoli della contea avvertono che la chiusura avrà un impatto significativo sulla comunità agricola regionale, in particolare per le colture di frutta che richiedono la raccolta manuale e hanno limitate opzioni di lavorazione alternative. L'impianto di conserve di frutta più vicino è lo stabilimento della Pacific Coast Producers a Lodi, città di oltre 64 mila abitanti nella contea di San Joaquin, sempre in California.

Nell'asta appena chiusa, la Pacific Coast Producers, lo ricordiamo, si è aggiudicata le attività aziendali di frutta a lunga conservazione (diverse dalle attività di produzione), inclusi i diritti e le licenze per l'utilizzo dei marchi Del Monte e S&W per frutta a lunga conservazione confezionata e salse di frutta a lunga conservazione, negli Stati Uniti (incluso Porto Rico) e in Messico (leggi notizia EFA News). Sebbene Pacific Coast Producers abbia acquistato milioni di dollari di scorte di Del Monte in magazzino, non ha acquisito né assunto la gestione del sito di Modesto.

I funzionari locali affermano che la perdita dell'impianto di conserve si farà sentire ben oltre lo stabilimento stesso, con un impatto sui lavoratori agricoli, i coltivatori, i fornitori e sull'economia di Modesto in generale. L'impianto è stato un importante datore di lavoro nella zona per decenni. I dipendenti dell'impianto di conserve di Modesto sono rappresentati dall'International Brotherhood of Teamsters, sindacato che afferma che i lavoratori sono ancora in attesa di chiarimenti sugli accordi di licenziamento e sui prossimi passi dopo l'annuncio della chiusura.