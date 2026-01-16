L'uomo Del Monte è in difficoltà

L'uomo Del Monte è sempre più preoccupato per le sorti della sua azienda, un tempo storico marchio di frutta in scatola. È di queste ore la notizia in arrivo dalla sede di Walnut Creek che "Del Monte Foods Corporation II Inc., azienda leader nella produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari confezionati di alta qualità, ha annunciato di aver selezionato tre offerenti vincitori nell'ambito della sua asta giudiziaria". Ad aggiudicarsi il "boccone" più ghiotto è stata alla fine Fresh Del Monte.



L'asta giudiziaria, lo ricordiamo, si era aperta dopo che, a luglio 2025, la multinazionale ha annunciato che la multinazionale aveva deciso di portare avanti "un processo di vendita per la massimizzazione del valore come parte di una ristrutturazione strategica del bilancio". Per agevolare questo processo, "la società e alcune delle sue affiliate e controllate hanno avviato un procedimento volontario ai sensi del Capitolo 11 presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del New Jersey e ha stipulato un accordo di sostegno alla ristrutturazione con un gruppo di finanziatori che detengono alcuni dei prestiti a termine".



Adesso l'azienda di Walnut Creek annuncia di avere negoziato con le tre parti risultate offerenti "accordi di acquisto di asset (cioè transazioni di vendita) per la quasi totalità dei suoi asset e delle sue attività aziendali in regime di continuità aziendale".



Le transazioni di vendita sono:



- la vendita a Fresh Del Monte Produce Inc. delle attività aziendali di ortaggi, pomodori e frutta refrigerata della società, inclusi i marchi di ortaggi confezionati Del Monte e S&W, i marchi di pomodori confezionati Del Monte, Contadina e Take Root Organics, il marchio di frutta refrigerata Del Monte e il marchio di bevande JOYBA, unitamente alla proprietà globale del marchio Del Monte e della relativa proprietà intellettuale, soggetta ad accordi di licenza esistenti;



- la vendita a B&G Foods, Inc. di tutte le attività del segmento "Broth & Stock", inclusi i marchi College Inn e Kitchen Basics;



- la vendita a Pacific Coast Producers delle attività aziendali di frutta a lunga conservazione (diverse dalle attività di produzione), inclusi i diritti e le licenze per l'utilizzo dei marchi Del Monte e S&W per frutta a lunga conservazione confezionata e salse di frutta a lunga conservazione, negli Stati Uniti (incluso Porto Rico) e in Messico.



Fresh Del Monte in una nota ha confermato di essere stata designata come aggiudicataria per l'acquisizione di asset selezionati di Del Monte Foods Corporation II Inc., con sede in California, e delle sue affiliate "per un prezzo di acquisto di 285 milioni di dollari, oltre all'assunzione di alcune passività". L'operazione, sottolinea la nota della società con sede a Coral Gables in Florida, "porta il marchio Del Monte sotto un unico proprietario per la prima volta in quasi quarant'anni, allineando alimenti freschi e a lunga conservazione in un'unica strategia integrata".



"Riunire il marchio Del Monte riflette una mia convinzione di lunga data - ha affermato Mohammad Abu-Ghazaleh, presidente e amministratore delegato di Fresh Del Monte - Unendo alimenti freschi e a lunga conservazione in un'unica strategia, onoriamo la tradizione del marchio, supportandolo al contempo per una rilevanza e una crescita continue. Questo ci consente di presentarci in modo più coerente ai consumatori e di costruire una piattaforma più solida e flessibile, focalizzata su efficienza, innovazione e creazione di valore a lungo termine".



Fresh Del Monte intende finanziare l'acquisizione attraverso una combinazione di liquidità disponibile e disponibilità nell'ambito della sua linea di credito rotativa con Rabobank consulente finanziario esclusivo. Dopo la chiusura, Fresh Del Monte prevede di gestire i marchi acquisiti attraverso un'unità aziendale dedicata, garantendo continuità per rivenditori, partner di servizi di ristorazione, fornitori e consumatori, senza che siano previste modifiche immediate ai prodotti a scaffale.



Per quanto riguarda l'operazione nel suo complesso, Del Monte Foods corporation, prevede che le transazioni di vendita forniranno a Del Monte Foods un "percorso chiaro per la prosecuzione delle attività e delle attività aziendali" sotto la nuova proprietà di tre stimati operatori strategici e rappresenteranno le offerte più elevate o comunque migliori per le attività e le attività dell'azienda".



"Questo risultato rappresenta un esito positivo nel nostro processo di vendita e dimostra il valore duraturo dei marchi e delle attività di Del Monte Foods - ha dichiarato l'ad Greg Longstreet - Queste transazioni creeranno un'opportunità per i nostri amati marchi e attività di prosperare sotto la proprietà di tre delle aziende leader nel settore alimentare. Ci impegniamo a collaborare a stretto contatto con tutte le parti per supportare una transizione graduale delle attività e siamo grati ai membri del nostro team, ai clienti e ai partner fornitori per il loro costante impegno e il significativo contributo a Del Monte Foods in questo momento cruciale".



Gli offerenti aggiudicatari, aggiunge la nota ufficiale, "sono stati selezionati dopo un'attenta valutazione di tutte le proposte alternative a seguito di un completo processo di vendita". Le transazioni di vendita sono soggette all'approvazione del Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del New Jersey, in un'udienza attualmente prevista per il 28 gennaio 2026, e alle consuete condizioni di chiusura.



A seguito dell'approvazione del tribunale, la società "collaborerà con gli acquirenti per il trasferimento della proprietà delle attività e/o dei beni correlati in relazione alla chiusura delle transazioni di vendita", che si prevede avvengano entro la fine del primo trimestre del 2026.



Del Monte Foods, prosegue la nota, "continua a servire i clienti e a evadere gli ordini per tutto il suo portafoglio di marchi amati in questo momento". L'azienda "rimane impegnata a supportare i propri dipendenti, coltivatori, venditori e fornitori, offrendo al contempo prodotti alimentari di alta qualità, sani, deliziosi e convenienti".