Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
L'uomo (Fresh) Del Monte ha detto sì
Ok del tribunale fallimentare Usa come acquirente del marchio Del Monte Foods
Si avvia alla conclusione la vicenda della cessione del marchio Fresh Del Monte, il "boccone ghiotto" (da 289 milioni di dollari) dell'asta giudiziaria, aperta a fine gennaio scorso, sull'onda del fallimento di Del Monte Foods (leggi notizia EFA News). Ebbene, Fresh Del Monte Produce Inc. ha annunciato che il Tribunale fallimentare statunitense ha approvato la società come acquirente di attività s...
Fc - 57404
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency