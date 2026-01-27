Aceto: verso una definizione europea unitaria per produzione ed etichettatura

Do you want to access to this and other private contents?
Domani a Bruxelles anteprima mondiale del film Modena Balsamic Genius
Domani a Bruxelles, al Parlamento europeo, nell’ambito di un incontro ospitato dall’eurodeputato Stefano Bonaccini, si parlerà di aceto non solo come prodotto simbolo del Made in Italy, ma anche come tema regolatorio europeo ancora irrisolto. Nel corso dell’evento, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena presenterà in anteprima internazionale Modena Balsamic Genius, un nuovo short film realizz...
