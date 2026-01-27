It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Aceto: verso una definizione europea unitaria per produzione ed etichettatura

Domani a Bruxelles anteprima mondiale del film Modena Balsamic Genius

Domani a Bruxelles, al Parlamento europeo, nell’ambito di un incontro ospitato dall’eurodeputato Stefano Bonaccini, si parlerà di aceto non solo come prodotto simbolo del Made in Italy, ma anche come tema regolatorio europeo ancora irrisolto. Nel corso dell’evento, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena presenterà in anteprima internazionale Modena Balsamic Genius, un nuovo short film realizz...

red - 57043

EFA News - European Food Agency
Similar