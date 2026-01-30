A Berlino Fruit Logistica nuovi prodotti in mostra: c'è anche Orsero

Fruit Logistica 2026, dal 4 al 6 febbraio alla Messe Berlin è la fiera leader per il settore ortofrutticolo fresco a livello mondiale, che copre l'intera filiera, dal produttore al consumatore. L'edizione di quest'anno lancia un chiaro segnale di innovazione con the New Product Showcases, le Vetrine dei Nuovi Prodotti. Si tratta di un nuovo format che mette in risalto una selezione di nuovi prodotti: in un'area speciale centrale e curata, la fiera leader per il settore ortofrutticolo globale presenterà undici innovazioni rivoluzionarie provenienti dai segmenti Fresh Produce, Machinery & Technology e Logistics.



Con questo biglietto da visita, la fiera opunta a battere i numeri ragguardevoli del 2025, edizione che si è chiusa con oltre 2.600 espositori provenienti da oltre 90 paesi che hanno presentato i loro prodotti, servizi e soluzioni tecniche: l'evento ha visto la partecipazione di 67.000 acquirenti e visitatori professionali provenienti da 151 paesi. Fruit Logistica 2026, spiegano gli organizzatori, sta rafforzando la sua posizione di piattaforma globale di innovazione per il settore con le sue vetrine di nuovi prodotti, presentando nuovi prodotti a circa 67.000 visitatori professionali internazionali provenienti da oltre 150 paesi.



"Il settore si sta sviluppando rapidamente, ed è proprio questo che presentiamo con le Vetrine dei Nuovi Prodotti - afferma David Ruetz, Senior Vice President di Messe Berlin - Questo nuovo format porta le innovazioni nel cuore della fiera, dove avranno il massimo impatto sui decisori internazionali".



Undici innovazioni, un unico palcoscenico. Le Vetrine Nuovi Prodotti riuniscono una gamma di nuovi prodotti provenienti dall'intera filiera, tra cui nuove varietà, tecnologie intelligenti, imballaggi sostenibili e soluzioni logistiche. Ecco alcuni esempi in mostra:



BEAUTY Fragola, varietà di fragola 100% day-neutral che non richiede refrigerazione;



Crunshella, innovativo prodotto per insalata a forma di cucchiaio: ha un sapore fresco e una croccantezza extra;



Tribelli Seedless, la prossima fase evolutiva dei mini peperoni a punta: senza semi, dolci, croccanti ed estremamente comodi da mangiare;



Saiko Star F1, un pomodoro baby datterino rosso dal sapore dolce, dalla consistenza soda e dal colore uniforme;



Red Power, cavolo cappuccio rosso a punta dal colore distintivo, dal sapore fresco e leggermente dolce e dalla consistenza stabile sia crudo che cotto;



patate per friggitrice ad aria: la loro dimensione uniforme garantisce una cottura uniforme, una consistenza ottimale e un colore dorato;



Hortiscan, sistema di droni e intelligenza artificiale completamente automatizzato per serre;



Jiffy Gel, substrato biodegradabile a base di gel per la coltivazione controllata;



Tek Punnet, innovativo imballaggio monomateriale completamente riciclabile ideale per bacche delicate;



Ravipack Snap & Go, imballaggio intelligente in rPET con mini cestini staccabili;





Tra i grandi marchi italiani in presenza alla Mese Berlin di Fruit Logistica spicca Orsero, il gruppo ligure dell'ortofrutta. Il tema dell’edizione 2026, “Let’s grow!”, esprimerà una visione di crescita basata su innovazione, sostenibilità e cooperazione internazionale, in cui l’intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più strategico.

Lo spazio fieristico dedicato a Orsero sarà ubicato nella Hall 27 stand B-54, all’interno di uno dei padiglioni del polo tedesco dedicato agli espositori internazionali. Presso lo stand, rinnovato nello stile e nell’impostazione, caratterizzato da un design elegante e accogliente, saranno presenti il management e il team commerciale del gruppo, pronti a ricevere il pubblico internazionale per raccontare l’azienda, il brand e la gamma di prodotti in un contesto pensato per favorire incontro e dialogo, a sottolineare il valore strategico che le relazioni rivestono per il Gruppo Orsero.

“Per un gruppo come il nostro, attivo su scala globale, Fruit Logistica è un’occasione privilegiata per riunire, in pochi giorni e in un unico contesto, clienti e fornitori provenienti da tutti i mercati - dichiara Alessandro Canalella, Chief Commercial Officer di Orsero - Un appuntamento chiave per il settore, che permette di confrontarsi sulle evoluzioni del comparto, condividere nuove visioni e porre le basi per uno sviluppo ulteriore del business, valorizzando le collaborazioni in essere e aprendo la strada a nuove opportunità”.