Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Chiquita Pop by Nature si affida a Jiaqi Wang
L'Illustratrice cinese porta nella campagna una nuova visione artistica
Chiquita annuncia Jiaqi Wang come nuova artista della prossima edizione di Pop by Nature, la campagna che per il terzo anno consecutivo mette in dialogo il brand dell’iconica banana dal Bollino Blu con il linguaggio dell’arte pop contemporanea.Illustratrice e animator cinese, di base a New York, Jiaqi Wang porta nella campagna il suo immaginario fatto di colori vibranti, personaggi espressivi e sce...
Fc - 57080
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency