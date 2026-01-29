Compagnia dei Caraibi chiude un anno difficile

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, rende noto che il consiglio di amministrazione ha preso visione di taluni dati gestionali consolidati al 31 dicembre 2025, non assoggettati a revisione contabile.

I ricavi consolidati derivanti da vendite al 31 dicembre 2025 si attestano in un range compreso tra euro 35,1 milioni ed euro 36,1 milioni, in diminuzione tra il 38,3% e il 36,6% rispetto al 31 dicembre 2024 (ricavi da vendite pari a euro 56,9 milioni). L’andamento, sottolinea un comunicato ufficiale, "riflette gli effetti già comunicati della ridefinizione del portafoglio marchi, che ha comportato l’uscita di brand rilevanti in termini di ricavi".

In tale scenario, sottolinea la nota, la società ha mostrato una "tempestiva capacità di reazione", mantenendo stabilità sul restante portafoglio e sulle altre linee di business, anche in un contesto di mercato che continua a presentare dinamiche sfidanti, caratterizzato da una domanda ancora debole e da una marcata pressione competitiva.

Edelberto Baracco, ceo di Compagnia dei Caraibi, commenta: “I dati gestionali al 31 dicembre 2025 riflettono un esercizio di profonda transizione, influenzato sia da un contesto di mercato ancora complesso e instabile, sia dalla riorganizzazione del portafoglio dei brand distribuiti. In questo scenario, Compagnia dei Caraibi ha proseguito con determinazione nel percorso di rafforzamento qualitativo del proprio portfolio brand, rimanendo focalizzata su marchi premium e over premium con solide prospettive di sviluppo nel medio-lungo periodo".

"In tale ottica - prosegue Baracco - si inserisce il già comunicato ingresso, a partire dal 1° gennaio, di Villa Massa e Licor 43 (leggi notizia EFA News), che rappresentano un ulteriore passo in avanti, coerente con il nostro posizionamento e con le competenze distintive di brand building del Gruppo".

"Parallelamente - aggiunge Baracco - nel corso del 2025 abbiamo portato avanti un’importante riorganizzazione interna, finalizzata a rendere la struttura più efficiente, flessibile e coerente con le attuali dinamiche di mercato. Tale percorso rafforza la nostra capacità di penetrazione commerciale, migliorando al contempo l’efficienza operativa e il controllo dei costi".

"In questa direzione - conclude Baracco - prosegue la nostra costante attività di consolidamento e arricchimento del portafoglio, con l’obiettivi creare le condizioni per una crescita sostenibile e una progressiva valorizzazione della marginalità. Pur mantenendo un approccio prudente e selettivo, assicuriamo al contempo un’elevata flessibilità strategica e operativa in un contesto competitivo che resta sfidante”, conclude Baracco.