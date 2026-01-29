De' Longhi, ricavi preliminari record nel 2025

Il Gruppo De’ Longhi ha chiuso il 2025 con "risultati brillanti ed una solida crescita a cambi costanti che ha interessato entrambe le divisioni in tutti i periodi dell’anno". Lo dice la stessa società di Treviso in un comunicato in cui rende noto il bilancio dell'esercizio 2025 che si è chiuso con ricavi pari a € 3,801 miliardi, in aumento dell’8,7% (+10,4% a cambi costanti). Nel solo quarto trimestre 2025, i ricavi si sono attestati a € 1,340 miliardi, in crescita del 5,7% (+8,2% a cambi costanti). I risultati consolidati completi dell’anno 2025 saranno sottoposti all’approvazione del consiglio di amministrazione nella riunione prevista per il 13 marzo 2026".

"Si consolida il trend favorevole dei periodi precedenti, a conferma della capacità del Gruppo di intercettare ed amplificare le tendenze di mercato", spiega la nota della società: tale crescita, aggiunge la nota, è stata sostenuta sia da un’eccellente performance della divisione professionale (+32,2% pro-forma), sia da una solida espansione della divisione household (+4,8%).

Nello specifico, il caffè ha sostenuto la divisione household beneficiando di investimenti media e innovazione di prodotto. Risultati eccellenti anche per la divisione professionale, dove entrambi i marchi, ossia La Marzocco ed Eversys capitalizzano la leadership nei segmenti premium, l’attenzione allo specialty coffee e la crescita nel canale prosumer.

Nel primo semestre dell’anno il fatturato del Gruppo è cresciuto dell’11,3%, sostenuto dalla "robusta espansione della divisione household". Il risultato è stato sostenuto da un quarto trimestre in "significativa espansione", nonostante la comparazione sfidante con l’anno precedente. In particolare, la divisione household ha conseguito nel trimestre un’espansione del 2,8% (5,2% a cambi costanti) a fronte di una progressione realizzata nell’anno precedente al 12%, mentre la divisione professionale ha mantenuto il tasso di crescita a doppia cifra, realizzando un’espansione del 40,3%.

Ricavi per aree geografiche

Nel 2025 la crescita del Gruppo è stata diffusa in tutti i trimestri e in tutte le aree geografiche. In particolare l'azienda segnala una "solida continuità di trend dell’area Europea" e il "ritorno alla crescita rispetto al 2024 dell’area Asia-Pacific", sostenuta dall’eccellente risultato della Cina.



Europa

In dettaglio, l’Europa ha registrato un incremento del fatturato del 9,1% nei dodici mesi (+8% nel quarto trimestre), con una performance diffusa in tutti i mercati grazie al contributo di entrambe le divisioni: la divisione household è stata trainata dalla continua crescita del comparto delle macchine da caffè, supportato anche dai nuovi mercati Nespresso, insieme all’espansione internazionale di Nutribullet e alla progressione dei sistemi stiranti a marchio Braun.

Meia e America

Prosegue il momentum positivo anche per l’area MEIA (Medio oriente, India e Africa), che cresce ad un tasso dell’11,2% rispetto al 2024 (+16% a cambi costanti). L’area America è risultata in crescita ad un tasso del 5,1% nei dodici mesi (a cambi costanti +8,6% nell’anno e +3,8% nel trimestre) nonostante il condizionamento derivante dall’introduzione dei dazi.

Asia Pacific

L’area Asia Pacific ha conseguito un’espansione del fatturato ad un tasso del 10,8% nei 12 mesi, ma con un significativo impatto valutario (crescita a +18,1% a cambi costanti). In particolare si evidenzia l’ottimo risultato in termini organici della Cina, assieme ad Australia e Nuova Zelanda, in entrambi i periodi analizzati. L’area mantiene una solida crescita a cambi costanti anche nel quarto trimestre, con un risultato in progresso mid-teens.

Ricavi per divisione

Per quanto riguarda i ricavi per divisione e per linea di prodotto, si evidenzia l’eccellente performance della divisione professionale, che nel 2025 ha conseguito ricavi per € 489,1 milioni, in aumento del 46,1% rispetto al 2024 (+32,2% su base pro-forma). Il posizionamento premium di Eversys e La Marzocco, unito alla forza dei brand, ha permesso alla divisione di crescere a un tasso nettamente superiore a quello del mercato.

La divisione household registra un fatturato record di € 3,318 miliardi nel 2025, in aumento del 4,8% rispetto al 2024 (+6,5% a cambi costanti): il comparto caffè ha registrato una solida crescita high-single-digit in entrambi i periodi analizzati, trainato dall’eccellente risultato delle macchine manuali e dei prodotti Nespresso.

Per quanto riguarda il segmento nutrition, "si rileva un calo mid-single-digit nei dodici mesi: il dato risente principalmente della flessione del comparto negli Stati Uniti, "determinata dalla contrazione della domanda nel mercato dei blender e dall'effetto cambio sfavorevole, oltre che al confronto con il 2024, quando la crescita era risultata a doppia cifra".

"Siamo particolarmente soddisfatti dell’eccellente performance realizzata anche nel quarto trimestre, superando con determinazione le complessità poste dall'attuale scenario di mercato - commenta l’amministratore delegato Fabio de’ Longhi - La divisione household ha consolidato nel trimestre le recenti dinamiche di crescita, con un’espansione organica del 5,2%, a fronte di una sfidante comparazione rispetto all’anno precedente. Tale performance è stata in particolare guidata dal trend strutturale del caffè, amplificato da investimenti strategici in media, come la terza campagna globale con Brad Pitt, oltreché da un ulteriore evoluzione della nostra strategia di marketing".

"Dati i ricavi preliminari - conclude de' Longhi - confermiamo la guidance di un ebitda adjusted compreso fra 610 e 620 milioni. Questo risultato favorirà un’importante generazione di cassa, consolidando ulteriormente la posizione finanziaria del Gruppo ed ampliando la flessibilità strategica in termini di capital allocation. Per il 2026, pur continuando a monitorare attentamente le persistenti incertezze geopolitiche, prevediamo una crescita del fatturato ad un tasso mid-single-digit, in linea con gli obiettivi di piano di medio termine”.

Rating Equita

In base ai risultati provvisori Equita ha incrementato a 42 euro per azione dai precedenti 41 euro il target price su De' Longhi, gruppo quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione Buy dopo "un fatturato 2025 migliore delle attese grazie al professionale e una guidance sulle vendite 2026 coerente con le aspettative".

L'11/12 di febbraio De' Longhi terrà un CMD/focus sul business professionale, che viene considerato tra le parti più interessanti del business (crescita organica FY25 a circa +32%). "Non ci aspettiamo particolari target quantitativi di medio termine ma maggior colore sulla strategia/posizionamento e sulle ulteriori opportunità di crescita", commenta Equita.

Aspettando i risultati definitivi previsti per il 3 marzo e l'evento sul caffè professionale dell'11-12 di febbraio, il consolidamento dei numeri 2025 (nella parte alta del range di ebitda) e l'update del FX (impatto negativo a livello di sales ma neutrale a livello di ebitda) portano il broker a un fine-tuning dell'Adj. EPS 2025-26 (circa +1%) con un Adj. L'bitda 2026 è stimato ora a 645 milioni di euro (sales: organico +4,4% e FX -1%, margini: flattish YoY).