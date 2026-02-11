Do you want to access to this and other private contents?
De' Longhi accelera nella divisione professionale
Attesa crescita oltre il +30% ed adjusted ebitda record grazie a La Marzocco e Eversys
Il gruppo De' Longhi, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, annuncia una crescita in accelerazione superiore al 30% e un adjusted ebitda record nella divisione professionale. È quanto emerge dalla sessione di approfondimento sulla sua divisione tenuta oggi presso l...
EFA News - European Food Agency
