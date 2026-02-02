Distillati: nasce marchio europeo "Natural Tartaric Acid”

Il composto chimico è utilizzato anche nel settore enologico quale regolatore di acidità nei vini e nei mosti.

Nasce il marchio collettivo europeo “Natural Tartaric Acid”, ideato per identificare e valorizzare l’acido tartarico di origine naturale, distinguendolo in modo chiaro da quello di sintesi. Il marchio, di titolarità di AssoDistil – Associazione Nazionale dei Distillatori Italiani, potrà essere concesso in licenza d’uso gratuita e non esclusiva alle aziende associate che ne faranno richiesta, a condizione che il prodotto sia certificato come puro acido tartarico naturale e non miscelato con acido tartarico di origine sintetica.

La registrazione del marchio è stata possibile grazie al contributo fondamentale delle aziende produttrici membri AssoDistil: Mazzari SpA, Distillerie Bonollo SpA, Caviro extra SpA, Icv (Bertolino). Estratto dai sottoprodotti della vinificazione, l’Acido Tartarico Naturale trova svariati e diversificati impieghi. Nell’industria alimentare, viene utilizzato come acidificante e conservante naturale in prodotti quali marmellate, succhi, conserve e bevande analcoliche, oltre a essere utilizzato negli emulsionanti per la panificazione, nelle acque da tavola come agente effervescente e nei prodotti dolciari come lievitante.

L’Acido Tartarico Naturale viene utilizzato anche nel settore enologico, quale regolatore di acidità nei vini e nei mosti e il Legislatore Europeo ha imposto che per tale pratica può essere utilizzato solo acido tartarico di origine vitivinicola. Parallelamente, nel settore farmaceutico viene adoperato sia nella preparazione di specifici medicinali, tra cui antibiotici e cardiotonici, sia come eccipiente e la Pharmacopoeia Europea stabilisce l’origine esclusivamente naturale dell’acido tartarico, precisandone l’estrazione dai soli sottoprodotti della vinificazione.

La sua origine organica ne privilegia inoltre l’utilizzo in ambito cosmetico, dove costituisce la base di numerose formulazioni per la cura del corpo. Infine, anche il settore edile ne sfrutta le proprietà, utilizzandolo come ritardante di presa in gessi e cementi, e nel comparto ceramico, dove è utilizzato come fluidificante.

“AssoDistil si è fatta promotrice di azioni volte a tutelare e promuovere il settore intraprendendo l’iter di registrazione di un marchio collettivo europeo”, ha dichiarato Sandro Cobror, direttore generale di AssoDistil. “Di concerto con le aziende associate si è, infatti, manifestata la volontà di registrare un marchio collettivo all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), al fine di fornire – a livello europeo – adeguata garanzia ai produttori, vidimando la tutela effettiva contro ogni abuso e/o uso improprio. Le attività intraprese sono segno tangibile dell’impegno dei produttori di Acido Tartarico naturale, che potrà vantare sia una certificazione in merito alla qualità del prodotto sia una tutela europea sul corretto utilizzo del rispettivo marchio identificativo, avendo come risultato la completa tutela e valorizzazione del prodotto”, conclude Cobror.