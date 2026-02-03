Dal tavolo del vino risposte concrete per il mercato

Ampia soddisfazione è stata espressa dal presidente del settore vino di Confcooperative Fedagripesca Luca Rigotti per le misure annunciate a sostegno del comparto nel corso della riunione sul tavolo vino convocata ieri dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. “Accogliamo positivamente - dice Rigotti - sia l’avvio della campagna di comunicazione per la valorizzazione del vino, sia l’inv...