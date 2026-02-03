Ieg, nuovo piano strategico 2025-2030

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su EuronextMilan, si è riunito oggi e ha approvato all’unanimità il Piano strategico 2025-2030.

“L’aggiornamento del Piano Strategico - spievga Corrado Peraboni, ceo di Italian Exhibition Group - conferma con decisione la direzione intrapresa, facendo leva sui risultati raggiunti nel 2023 e nel 2024 erafforzando una visione di crescita di lungo periodo. Il Piano conferma le direttrici strategiche, aggiornandole guidance ed estendendo l’orizzonte temporale per sostenere in modo strutturato l’evoluzione del Gruppo".

"La nostra ambizione - aggiunge Peraboni - è proseguire in un percorso di crescita principalmente organica e accelerare lo sviluppo internazionale. In questo percorso, proseguono gli investimenti sulle venues di Vicenza e Rimini, a sostegno dell’evoluzione dell’offerta e del posizionamento competitivo del Gruppo".

"Guardando al 2030 - sottolinea il ceo - il gruppo si pone l’obiettivo di raggiungere ricavi compresi tra € 360 e € 365 milioni e un Adj ebitda compreso tra €100 e € 105 milioni, in un quadro di gestione finanziaria equilibrata e orientata alla creazione di valore neltempo, costruendo le basi per operazioni di scala anche significative”.

Il nuovo pianto strategico

Il nuovo Piano Strategico 2025-2030 rafforza il percorso già tracciato, puntando con decisione sullacrescita organica attraverso il core business della Società, potenziando il piano di investimenti econtinuando ad esplorare opportunità di crescita per linee esterne, con l’obiettivo di consolidare laposizione della Società tra i player di riferimento nel settore.

Il Piano conferma inoltre l’ambizione di diventare un gruppo fieristico leader a livello internazionale,ampliando il modello di business attraverso un portafoglio diversificato di eventi, una presenza globaleselettiva e piattaforme fisiche e digitali integrate.Il Piano punta a una crescita sostenibile, senza compromettere la redditività, con una solidagenerazione di cassa a supporto degli investimenti e una progressiva riduzione della leva finanziaria,a sostegno della creazione di valore sostenibile nel tempo.

Driver strategici 2025-2030.

La strategia alla base dell’importante accelerazione di tutti gli indicatori economico-finanziari durante l’arco di Piano 2025-2030 si fonda sui seguenti pilastri:

crescita del portafoglio. Il primo pilastro strategico è focalizzato sulla crescita del portafoglio fieristico. Per concretizzare questa visione, il Piano prevede illancio di almeno una nuova fiera ogni anno, l’incremento del profilo internazionale dellemanifestazioni, il rafforzamento dell’offerta dei servizi digitali a elevato valore aggiunto e l’espansionedei quartieri fieristici di Vicenza e Rimini;

espansione internazionale. Il secondo pilastro della strategia di espansione coinvolge il fronte internazionale e mira a consolidare la leadership del Gruppo. Nei Paesi in cui il Gruppo è già presente, come Brasile ed Emirati Arabi, si prevede di acquisire e lanciare nuove fiere per consolidare la presenza locale. Nei mercati strategici emergenti, come Turchia e India, l’ingresso sarà realizzato tramite operazioni di M&A;.

people & culture. Il terzo pilastro della strategia punta a valorizzare il capitale umano come leva chiave per la crescita e l’innovazione;

creazione di valore. Il quarto pilastro pone attenzione ad una modalità di crescita, supportata da un modello operativo scalabile ed efficiente e che non comprometta la redditività di Gruppo. L’ESG Plan 2030 è completamente integrato nella strategia e nella governance: in aggiunta, il Piano prevede una politica dei dividendi capace di soddisfare le esigenze della società e gli interessi degli azionisti, proponendo un dividendo minimo pari al 20% del risultato netto.

Il nuovo Piano Strategico evidenzia una crescita di tutti i principali indicatori economico finanziari, in particolare di fatturato e margine operativo lordo con CAGR 2025-2030 attesi entrambi a circa il +7%,nonché un rafforzamento della solidità patrimoniale con una progressiva riduzione dell’indebitamento e della leva finanziaria in arco piano, nonostante un importante piano di investimenti di circa € 210 milioni finanziato principalmente tramite risorse proprie.

Preconsuntivo 2025

Gli obiettivi di crescita delineati nel Piano Strategico si fondano sui risultati pre-consuntivi dell’esercizio 2025 superiori alla fascia alta della guidance, pur in assenza di rilevanti manifestazioni biennali. Tali risultati evidenziano un incremento dei ricavi consolidati attesi a circa € 265 milioni, in crescita del 6% rispetto a € 250 milioni registrati nel 2024 e dell’8% rispetto agli obiettivi del Piano 2023-2028. L’ebitda Adjusted è previsto attestarsi a € 71 milioni, con un aumento del 9% rispetto ai € 65,9 milioni del 2024 e una crescita del 20% rispetto ai target del Piano 2023-2028, portando l’Adjusted ebitda Margin intorno al 27%. La Posizione Finanziaria Netta è stimata intorno a € 95 milioni (dei quali € 45 milioni monetaria),in aumento di €32,8 milioni rispetto ai €62,2 milioni al 31 dicembre 2024.

Guidance 2026

Ricavi: € 290 - € 295 milioni

ebitda Adjusted: € 77 - € 80 milioni

posizione Finanziaria Netta: € 77 - € 70 milioni

Business Plan 2'025-2030