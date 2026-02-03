Prosciutti Capitelli/2. Analisti positivi su cessione

Gli analisti apprezzano le indiscrezioni di stampa secondo le quali Italmobiliare sarebbe pronta a cedere la sua quota in Capitelli (vedi articolo di EFA News).

Nel dettaglio, Italmobiliare ha incluso il Salumificio Capitelli, leader nel prosciutto cotto premium, tra le prossime potenziali "exit" pianificate nell'ambito della propria strategia di portafoglio, secondo quanto emerso a fine 2025. La holding, che aveva acquisito l'80% dell'azienda nel 2019, punta alla valorizzazione della società. Secondo il Sole24Ore, Italmobiliare avrebbe dato mandato esplorativo ad un advisor per la cessione di Capitelli riscuotendo molto interesse da diversi fondi di private equity.

Secondo gli analisti di Equita Sim l’indiscrezione di stampa è “attendibile, coerente con la strategia di razionalizzazione del portafoglio presentata al Capital Markets Day dello scorso ottobre anche considerando che Capitelli” da quando è stata acquistata nel 2019 “ha visto aumentate il fatturato del 70% a oltre 2a milioni di euro. In un M&A deal è probabile che possa ottenere valutazioni superiori” a quelle che gli esperti hanno effettuato nel calcolo del Nav di Italmobiliare valutandola circa 7 volte l’EBITDA. Equita Sim conferma la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo a 39 euro su Italmobiliare.

Anche gli esperti di Banca Akros, hanno un giudizio buy su Italmobiliare con prezzo obiettivo a 40 euro e ritengono che l’eventuale cessione di Capitelli sarebbe una notizia positiva per la holding in quanto dovrebbe segnare l'avvio della rotazione del portafoglio.

Oltre a Capitelli, le prossima cessioni della holding della famiglia Pesenti, sempre secondo quanto emerso nel Capital Markets day dello scorso novembre saranno Tecnica e Iseo.